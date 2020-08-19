مدير تعليم محايل عسير يشارك الميدان التعليمي توزيع المقررات

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التقى أولياء أمور وأكد دور الأسرة في إنجاح العملية التعليمية

شارك منصور بن عبدالله آل شريم، مدير تعليم محايل عسير، في توزيع المقررات الدراسية أثناء زيارته عددًا من المدارس لمتابعة سير العمل، والتقى أولياء الأمور، وأكد دور الأسرة في إنجاح العملية التعليمية.

‏فيما انطلقت صباح أمس الثلاثاء خطة توزيع المقررات الدراسية في ٤٨٠ مدرسة ابتدائية ومتوسطة، بمشاركة ٣٧٦ مشرفًا تربويًّا ومشرفة تربوية، وبإشراف ما يقارب ٤٥٠٠ من قادة وقائدات المدارس، والكادر الإداري والتعليمي من وكلاء ووكيلات ومرشدين ومرشدات وإداريين وإداريات.

و‏يشارك في استقبال الطلاب وأولياء أمورهم تنفيذًا لخطة توزيع المقررات الدراسية مدير التعليم، والمساعدون، ومديرو مكاتب التعليم، ومديرو الإدارات، ورؤساء الأقسام بجنسَيْهم، لعام دراسي متوجًا بالجد والعزيمة والإصرار لتحقيق مصلحة الطلاب والطالبات.

تعليم محايل عسير