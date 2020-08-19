أخبار عاجلة

"تجارة الحوالات" ملايين الريالات تهرب خارجياً.. جرائم مريبة تهدد المجتمع و"تخرب" الاقتصاد -
بالفيديو: جبل آل معتوب .. طبيعة بكر وعناق الغيم وقصور قائمة لقرون -
الجامعات الأهلية ما زالت نائمة..! -
"إشعار بوجود مصاب".. كيف أنقذ تطبيق "تباعد" موظفات من فيروس "كورونا"؟ -
أطول 5 طرق مستقيمة في العالم .. أشهرها في السعودية تعرَّف عليه -
5 مناطق بمرمى تنبيهات "الأرصاد": أمطار رعدية وأتربة مثارة ورياح نشطة -
مصر تسجل 123 إصابة جديدة بفيروس كورونا و19 حالة وفاة -
"فنون جازان" تستضيف الشاعرين "فقيري" و"رياني" في أمسية شعرية -
"تجارة الحوالات" ملايين الريالات تهرب خارجياً.. جرائم مريبة تهدد المجتمع و"تخرب" الاقتصاد -
كورونا عربيًا.. مليون و165 ألف إصابة..و6 دول بلا إصابات اليوم -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

مدير تعليم عسير يشارك الميدان التعليمي توزيع المقررات

Print
مدير تعليم عسير يشارك الميدان التعليمي توزيع المقررات مدير تعليم عسير يشارك الميدان التعليمي توزيع المقررات
التقى أولياء أمور وأكد دور الأسرة في إنجاح العملية التعليمية

مدير تعليم عسير يشارك الميدان التعليمي توزيع المقررات

شارك منصور بن عبدالله آل شريم، مدير تعليم محايل عسير، في توزيع المقررات الدراسية أثناء زيارته عددًا من المدارس لمتابعة سير العمل، والتقى أولياء الأمور، وأكد دور الأسرة في إنجاح العملية التعليمية.

‏فيما انطلقت صباح أمس الثلاثاء خطة توزيع المقررات الدراسية في ٤٨٠ مدرسة ابتدائية ومتوسطة، بمشاركة ٣٧٦ مشرفًا تربويًّا ومشرفة تربوية، وبإشراف ما يقارب ٤٥٠٠ من قادة وقائدات المدارس، والكادر الإداري والتعليمي من وكلاء ووكيلات ومرشدين ومرشدات وإداريين وإداريات.

و‏يشارك في استقبال الطلاب وأولياء أمورهم تنفيذًا لخطة توزيع المقررات الدراسية مدير التعليم، والمساعدون، ومديرو مكاتب التعليم، ومديرو الإدارات، ورؤساء الأقسام بجنسَيْهم، لعام دراسي متوجًا بالجد والعزيمة والإصرار لتحقيق مصلحة الطلاب والطالبات.

مدير تعليم عسير يشارك الميدان التعليمي توزيع المقررات

مدير تعليم عسير يشارك الميدان التعليمي توزيع المقررات

مدير تعليم عسير يشارك الميدان التعليمي توزيع المقررات

مدير تعليم عسير يشارك الميدان التعليمي توزيع المقررات

مدير تعليم عسير يشارك الميدان التعليمي توزيع المقررات

مدير تعليم عسير يشارك الميدان التعليمي توزيع المقررات

مدير تعليم عسير يشارك الميدان التعليمي توزيع المقررات

مدير تعليم عسير يشارك الميدان التعليمي توزيع المقررات

مدير تعليم عسير يشارك الميدان التعليمي توزيع المقررات

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
"تجارة الحوالات" ملايين الريالات تهرب خارجياً.. جرائم مريبة تهدد المجتمع و"تخرب" الاقتصاد

"تجارة الحوالات" ملايين الريالات تهرب خارجياً.. جرائم مريبة تهدد المجتمع و"تخرب" الاقتصاد

بالفيديو: جبل آل معتوب .. طبيعة بكر وعناق الغيم وقصور قائمة لقرون

بالفيديو: جبل آل معتوب .. طبيعة بكر وعناق الغيم وقصور قائمة لقرون

الجامعات الأهلية ما زالت نائمة..!

الجامعات الأهلية ما زالت نائمة..!

"إشعار بوجود مصاب".. كيف أنقذ تطبيق "تباعد" موظفات من فيروس "كورونا"؟

"إشعار بوجود مصاب".. كيف أنقذ تطبيق "تباعد" موظفات من فيروس "كورونا"؟

شبكة عيون الإخبارية