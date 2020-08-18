أخبار عاجلة

"تجارة الحوالات" ملايين الريالات تهرب خارجياً.. جرائم مريبة تهدد المجتمع و"تخرب" الاقتصاد -
بالفيديو: جبل آل معتوب .. طبيعة بكر وعناق الغيم وقصور قائمة لقرون -
الجامعات الأهلية ما زالت نائمة..! -
"إشعار بوجود مصاب".. كيف أنقذ تطبيق "تباعد" موظفات من فيروس "كورونا"؟ -
أطول 5 طرق مستقيمة في العالم .. أشهرها في السعودية تعرَّف عليه -
5 مناطق بمرمى تنبيهات "الأرصاد": أمطار رعدية وأتربة مثارة ورياح نشطة -
مصر تسجل 123 إصابة جديدة بفيروس كورونا و19 حالة وفاة -
"فنون جازان" تستضيف الشاعرين "فقيري" و"رياني" في أمسية شعرية -
"تجارة الحوالات" ملايين الريالات تهرب خارجياً.. جرائم مريبة تهدد المجتمع و"تخرب" الاقتصاد -
كورونا عربيًا.. مليون و165 ألف إصابة..و6 دول بلا إصابات اليوم -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

شاهد.. رئيس جامعة الطائف يتفقد الكلية الجامعية بمحافظتي الخرمة ورنية

Print
وقف على جاهزيتها للعام الدراسي الجديد وتفقد مشروعاتها

شاهد.. رئيس جامعة الطائف يتفقد الكلية الجامعية بمحافظتي الخرمة ورنية

تفقد رئيس جامعة الطائف الدكتور يوسف بن عبده عسيري، اليوم الثلاثاء، الكليات الجامعية بمحافظتي الخرمة ورنية، ووقف على جاهزيتها لاستقبال العام الدراسي الجديد.

وجال رئيس جامعة الطائف على الإدارات والأقسام كافة بالكليات الجامعية، كما التقى المراجعين من أبناء المحافظتين، وعقد اجتماعًا مع أعضاء هيئة التدريس ومنسوبي الكلية، واستمع لمقترحاتهم لتطوير البيئة الجامعيَّة بالمحافظة.

وتأتي جولة الدكتور عسيري على الكليات الجامعية التابعة لجامعة الطائف انطلاقًا من حرص ومتابعته لسير العمل في تلك الكليات، وسعيه للوقوف على جاهزيتها، بهدف التأكد من تهيئتها للطلاب والطالبات، وضمان توفير بيئة تعليمية آمنة في ظل الظروف والإجراءات الوقائية الراهنة.

كما هدفت الجولة إلى الاطلاع على سير العمل في المشروعات الجاري تنفيذها حاليًا بمرافق الكلية الجامعية، واستقبال الطلاب وأولياء الأمور بما يتعلق باختصاصات الجامعة.

شاهد.. رئيس جامعة الطائف يتفقد الكلية الجامعية بمحافظتي الخرمة ورنية

شاهد.. رئيس جامعة الطائف يتفقد الكلية الجامعية بمحافظتي الخرمة ورنية

جامعة الطائف

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
"تجارة الحوالات" ملايين الريالات تهرب خارجياً.. جرائم مريبة تهدد المجتمع و"تخرب" الاقتصاد

"تجارة الحوالات" ملايين الريالات تهرب خارجياً.. جرائم مريبة تهدد المجتمع و"تخرب" الاقتصاد

بالفيديو: جبل آل معتوب .. طبيعة بكر وعناق الغيم وقصور قائمة لقرون

بالفيديو: جبل آل معتوب .. طبيعة بكر وعناق الغيم وقصور قائمة لقرون

الجامعات الأهلية ما زالت نائمة..!

الجامعات الأهلية ما زالت نائمة..!

"إشعار بوجود مصاب".. كيف أنقذ تطبيق "تباعد" موظفات من فيروس "كورونا"؟

"إشعار بوجود مصاب".. كيف أنقذ تطبيق "تباعد" موظفات من فيروس "كورونا"؟

شبكة عيون الإخبارية