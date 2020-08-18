شاهد.. رئيس جامعة الطائف يتفقد الكلية الجامعية بمحافظتي الخرمة ورنية

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وقف على جاهزيتها للعام الدراسي الجديد وتفقد مشروعاتها

تفقد رئيس جامعة الطائف الدكتور يوسف بن عبده عسيري، اليوم الثلاثاء، الكليات الجامعية بمحافظتي الخرمة ورنية، ووقف على جاهزيتها لاستقبال العام الدراسي الجديد.

وجال رئيس جامعة الطائف على الإدارات والأقسام كافة بالكليات الجامعية، كما التقى المراجعين من أبناء المحافظتين، وعقد اجتماعًا مع أعضاء هيئة التدريس ومنسوبي الكلية، واستمع لمقترحاتهم لتطوير البيئة الجامعيَّة بالمحافظة.

وتأتي جولة الدكتور عسيري على الكليات الجامعية التابعة لجامعة الطائف انطلاقًا من حرص ومتابعته لسير العمل في تلك الكليات، وسعيه للوقوف على جاهزيتها، بهدف التأكد من تهيئتها للطلاب والطالبات، وضمان توفير بيئة تعليمية آمنة في ظل الظروف والإجراءات الوقائية الراهنة.

كما هدفت الجولة إلى الاطلاع على سير العمل في المشروعات الجاري تنفيذها حاليًا بمرافق الكلية الجامعية، واستقبال الطلاب وأولياء الأمور بما يتعلق باختصاصات الجامعة.

جامعة الطائف