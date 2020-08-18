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إرادات ملكية بتعيين مستشارين للملك في الأردن

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إرادات ملكية بتعيين مستشارين للملك في الأردن إرادات ملكية بتعيين مستشارين للملك في الأردن

المدينة نيوز :- صدرت الإرادة الملكية السامية بتعيين معالي الدكتور بشر هاني الخصاونة مستشاراً لجلالة الملك للسياسات اعتباراً من تاريخ 18/ 8 / 2020.
كما صدرت الإرادة الملكية السامية بتعيين معالي الدكتور كمال قاسم الناصر مستشاراً لجلالة الملك اعتباراً من تاريخ 18 / 8 / 2020.
وصدرت الإرادة الملكية السامية بتعيين عطوفة الآنسة زينة زياد طوقان مستشاراً للشؤون الاقتصادية في الديوان الملكي الهاشمي اعتباراً من تاريخ 18 / 8 / 2020.

جي بي سي نيوز

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