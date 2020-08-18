أخبار عاجلة

"تجارة الحوالات" ملايين الريالات تهرب خارجياً.. جرائم مريبة تهدد المجتمع و"تخرب" الاقتصاد -
بالفيديو: جبل آل معتوب .. طبيعة بكر وعناق الغيم وقصور قائمة لقرون -
الجامعات الأهلية ما زالت نائمة..! -
"إشعار بوجود مصاب".. كيف أنقذ تطبيق "تباعد" موظفات من فيروس "كورونا"؟ -
أطول 5 طرق مستقيمة في العالم .. أشهرها في السعودية تعرَّف عليه -
5 مناطق بمرمى تنبيهات "الأرصاد": أمطار رعدية وأتربة مثارة ورياح نشطة -
مصر تسجل 123 إصابة جديدة بفيروس كورونا و19 حالة وفاة -
"فنون جازان" تستضيف الشاعرين "فقيري" و"رياني" في أمسية شعرية -
"تجارة الحوالات" ملايين الريالات تهرب خارجياً.. جرائم مريبة تهدد المجتمع و"تخرب" الاقتصاد -
كورونا عربيًا.. مليون و165 ألف إصابة..و6 دول بلا إصابات اليوم -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

حائل تتصدر مدن المملكة في الإصابات الجديدة بكورونا

Print
حائل تتصدر مدن المملكة في الإصابات الجديدة بكورونا حائل تتصدر مدن المملكة في الإصابات الجديدة بكورونا
بعد تسجيل 85 حالة جديدة

حائل تتصدر مدن المملكة في الإصابات الجديدة بكورونا

تصدّرت منطقة حائل، اليوم الثلاثاء، مناطق المملكة في تسجيل أكبر عدد لحالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد، حيث سجلت منطقة حائل ومحافظاتها 85 حالة إيجابية جديدة، بواقع 81 حالة في مدينة حائل، و3 حالات في محافظة الشنان، وحالة واحدة في محافظة الغزالة.

كما سجلت 27 حالة تعافٍ جديدة، توزعت على مدينة حائل بواقع 24 حالة، وحالة واحدة لكل من محافظات بقعاء، الشنان، سميراء.

وبلغ العدد الإجمالي لحالات الإصابة بفيروس كورورنا في منطقة حائل ومحافظاتها منذ بدء الجائحة 5172 حالة، و4524 حالة تعافٍ، و619 حالة نشطة، و29 حالة وفاة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
"تجارة الحوالات" ملايين الريالات تهرب خارجياً.. جرائم مريبة تهدد المجتمع و"تخرب" الاقتصاد

"تجارة الحوالات" ملايين الريالات تهرب خارجياً.. جرائم مريبة تهدد المجتمع و"تخرب" الاقتصاد

بالفيديو: جبل آل معتوب .. طبيعة بكر وعناق الغيم وقصور قائمة لقرون

بالفيديو: جبل آل معتوب .. طبيعة بكر وعناق الغيم وقصور قائمة لقرون

الجامعات الأهلية ما زالت نائمة..!

الجامعات الأهلية ما زالت نائمة..!

"إشعار بوجود مصاب".. كيف أنقذ تطبيق "تباعد" موظفات من فيروس "كورونا"؟

"إشعار بوجود مصاب".. كيف أنقذ تطبيق "تباعد" موظفات من فيروس "كورونا"؟

شبكة عيون الإخبارية