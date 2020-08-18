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عمان : عزل بنايتين بعد اكتشاف إصابات كورونا فيهما

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عمان : عزل بنايتين بعد اكتشاف إصابات كورونا فيهما عمان : عزل بنايتين بعد اكتشاف إصابات كورونا فيهما

جى بي سي نيوز :- قال محافظ العاصمة الدكتور سعد الشهاب، إنه جرى، اليوم الثلاثاء، عزل بنايتين بعد اكتشاف إصابات كورونا فيهما.
وبين الدكتور الشهاب أن البنايتين تقعان في منطقتي ماركا الجنوبية وسحاب (سلبود)، وتم التعامل معهما وتعقيمهما وفقا للبروتوكول الصحي المعتمد.
واوضح انه تم اتخاذ الإجراءات الاحترازية اللازمة وتأمين دورية شرطة لضمان عدم دخول او خروج اي شخص الى البنايتين وحتى تتمكن فرق التقصي الوبائي من أخذ العينات، لافتا إلى أن البنايتين ستبقى تحت الحجر حتى ظهور نتائج فحص العينات.
 

جي بي سي نيوز

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