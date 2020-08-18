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شاهد.. شقيق الطبيب اليمني "المصلوب من القاعدة" يكشف تفاصيل جديدة.. زوجته كلمة السر في إعدامه بهذه الصورة البشعة!

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شاهد.. شقيق الطبيب اليمني "المصلوب من القاعدة" يكشف تفاصيل جديدة.. زوجته كلمة السر في إعدامه بهذه الصورة البشعة! شاهد.. شقيق الطبيب اليمني "المصلوب من القاعدة" يكشف تفاصيل جديدة.. زوجته كلمة السر في إعدامه بهذه الصورة البشعة!
استغلت قرابتها لقيادي بالتنظيم بعدما طلقها ورفض إعطاءها 10 ملايين ريال والتنازل لها عن المنزل

شاهد.. شقيق الطبيب اليمني

كشف شقيق الطبيب اليمني المصلوب "مظهر اليوسفي" تفاصيل جديدة عن واقعة صلبه، موضحاً أن زوجته كلمة السر في إعدامه بهذه الصورة البشعة! ومؤكداً أن اعترافات أخيه تمت تحت تهديد وتعذيب عناصر القاعدة، والتي أقدمت لاحقاً على إعدامه وصلبه في محافظة البيضاء اليمنية.

وبحسب تقرير لقناة العربية، نفى "ربيع محمد اليوسفي" صحة تبريرات القاعدة باتهام شقيقه بالتجسس، كما نفى الاعترافات التي بثها التنظيم له، مؤكداً أنها تمت تحت ضغط التهديد والتعذيب الذي تعرض له أثناء اختطافه.

وأشار بأنه أثناء تهديده وتعذيبه لم يسمحوا لأي شخص بزيارته، ومُنعوا أكثر من 10 مرات من مقابلته! لافتاً بأن القاعدة نشرت الاتهامات والاعترافات المصورة كي يتوقفوا عن متابعة قضيته، ومازالوا رافضين تسليم جثته!

وكشف شقيق الطبيب المصلوب عن أن المشكلة كانت عائلية بين شقيقه وزوجته السابقة، حيث طلبت منه 10 ملايين ريال وأن يتنازل لها عن المنزل حتى تسمح له بالزواج من أخرى؛ ما دفعه إلى طلاقها، وبالتالي أبلغت التنظيم ولفّق له تهماً كاذبة مستغلة قريبها القيادي بالقاعدة!

وكان ناشطون تداولوا صوراً ومقاطع لاعدام وصلب الطبيب اليمني بصورة بشعة!!

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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