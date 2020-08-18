بايرن ميونيخ يبحث عن اللقب الـسادس و"ليون" عن الأول

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غداً في دور نصف نهائي دوري أبطال أوروبا

يواصل بايرن ميونيخ الألماني تحضيراته من أجل الظفر بلقب مسابقة دوري أبطال أوروبا في كرة القدم، عندما يلاقي غداً في لشبونة البرتغالية "ليون" الفرنسي الطامح إلى تحقيق مفاجأة جديدة، بعد إطاحته بيوفنتوس الإيطالي ومانشستر سيتي الإنجليزي.

ويدخل الفريقان المباراة بمعنويات عالية بعدما أقصى كل منهما فريقين كانا مرشحين بقوة للمنافسة على اللقب، فالنادي البافاري استأنف منافسات المسابقة القارية العريقة التي تقام حالياً في العاصمة البرتغالية لشبونة بفوز كبير على تشلسي الإنجليزي 4-1 في إياب ثمن النهائي (فاز بثلاثية نظيفة ذهاباً في لندن قبل التوقف بسبب فيروس كورونا المستجد)، قبل أن يلحق خسارة تاريخية ببرشلونة الإسباني 8-2 في ربع النهائي.

أما "ليون"، فحقق مفاجأتين من العيار الثقيل عندما أطاح بيوفنتوس من ثمن النهائي رغم خسارته أمامه 1-2 إياباً (فاز 1-صفر ذهاباً في ليون)، قبل أن يحقق فوزاً غالياً على مانشستر سيتي 3-1 في ربع النهائي.

وهي المرة الثانية التي يلتقي فيها الفريقان الألماني والفرنسي في دور الأربعة للمسابقة القارية بعد الأولى عام 2010 عندما خرج الفريق البافاري فائزاً 1-صفر ذهاباً في ميونيخ و3-صفر إياباً في ليون، قبل أن يخسر المباراة النهائية أمام إنتر ميلان الإيطالي صفر-2.

علماً بأن باريس سان جيرمان بإمكانه أن يسبق "ليون" لتحقيق هذا الإنجاز في حال فوزه على لايبزيغ الألماني في مباراة نصف النهائي الأولى اليوم.