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"حماية الرياض" تباشر وتحل 19 ألف بلاغ حول العنف الأسري

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بالتعاون مع الجهات المختصة

باشرت وحدة الحماية الاجتماعية التابعة لفرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض خلال العشرة أشهر الماضية أكثر من 19 ألف بلاغ، ونجحت في حلها بالتعاون مع الجهات المختصة بعد استقبالها بشكل مباشر عن طريق مركز بلاغات العنف الأسري التابع للوحدة (1919) أو عن طريق ما يرد من الجهات ذات العلاقة أو في الوسوم على موقع "تويتر".

ونفذت الوحدة خلال السنة والنصف الأخيرة أكثر من 33 برنامجاً توعوياً عن العنف وآثاره وطرق التعامل معه والإبلاغ عنه بالتعاون مع العديد من الجهات الحكومية والأهلية مثل المستشفيات والجمعيات ومديرية مكافحة المخدرات ومدارس التعليم العام بكافة مراحله والجامعات.

يذكر أن مهام وحدات الحماية الاجتماعية التابعة لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية تتلخص في خدمة ضحايا العنف الأسري من الأطفال دون 18 سنة والمرأة أياً كان عمرها والفئات المستضعفة من كبار السن وذوي الإعاقة، بالإضافة إلى توعية كافة شرائح المجتمع بالعنف وآثاره وطرق التعامل معه.

وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية الرياض

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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