التنمية : منع تصوير منتفعي الطرود

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جي بي سي نيوز :-حظرت وزارة التنمية الاجتماعية، اليوم الثلاثاء، على الجمعيات الخيرية تصوير المنتفعين خلال تنفيذ أنشطة توزيع الطرود والأيام الطبية المجانية وتوزيع الحقائب المدرسية.

وقال الناطق الإعلامي في الوزارة أشرف خريس لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إن قرار الحظر جاء بعد انتشار ظاهرة تصوير المنتفعين خلال تنفيذ الجمعيات أنشطتها، واحترامًا لخصوصية المنتفعين وعدم المساس بكرامتهم.

وبين أن الوزارة عممت على الجمعيات الخيرية التأكد من سلامة المواد الغذائية وتاريخ صلاحيتها، واتخاذ إجراءات الوقاية الخاصة بالسلامة العامة.

وأكد أن الوزارة ستتخذ الإجراءات القانونية بحق الجمعيات الخيرية المخالفة لقرار الحظر.