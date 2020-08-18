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مدير صحة الطائف يفتتح الموقع الجديد لمركز الاتصال التفاعلي ٩٣٧

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دشن البرامج الجديدة لتحسين جودة العمل

مدير صحة الطائف يفتتح الموقع الجديد لمركز الاتصال التفاعلي ٩٣٧

دشن مدير صحة الطائف سعيد القحطاني اليوم الموقع الجديد لمركز الاتصال التفاعلي ٩٣٧ والذي يقوم باستقبال المكالمات على الرقم الموحد ٩٣٧ من خلال موقع الوزارة الرسمي، حيث يتم سحب جميع بلاغات المناطق ويتم التعامل معها بالتواصل مع المبلغين وتقديم الخدمات الصحية.

وفي هذا الإطار أكدت صحة الطائف أنه تم تحديث تطبيق خاص لها لسهولة التواصل بين المنشاة والإدارات التابعة لها، حيث يتوفر لهذا التطبيق مزايا عديدة وحديثة يتم من خلالها معرفة حجم البلاغات وعددها، حيث يتم احتسابها بشكل أسبوعي ومتابعتها وإغلاقها بشكل يومي، حيث تم تسجيل ١٣١٦٦ بلاغًا من بداية العام الميلادي الحالي وحتى نهاية الأسبوع الماضي.

وأشارت إلى أنه يتم عمل مؤشرات إحصائية يومية من قبل الجهات سواء مستشفيات أو مراكز أو إدارات تابعة للشؤون الصحية، وكذلك القطاع الخاص من خلال أقسام تجربة المرضى بالمستشفيات والمراكز ومدراء الإدارات بالشؤون الصحية وجميعهم يسعون لتقديم أفضل الخدمات للمبلغين حسب سياسات وإجراءات وزارة الصحة.

مدير صحة الطائف سعيد القحطاني

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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