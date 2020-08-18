ميقاتي: المتهم باغتيال الحريري أفراد وليس طائفة بأكملها

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جي بي سي نيوز :- قال رئيس الوزراء اللبناني الأسبق نجيب ميقاتي، الثلاثاء، إنّ المتهم باغتيال رئيس الوزراء رفيق الحريري، أفراد وليست طائفة بأكملها.

جاء ذلك في بيان عقب لقائه مفتي الجمهورية، الشيخ عبد اللطيف دريان، في بيروت، بالتزامن مع جلسة النطق بالحكم في قضية اغتيال الحريري التي تعود أحداثها إلى فبراير/شباط 2005.

وأوضح ميقاتي: "في قضيّة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري ستصدر فيها الحقيقة، وبالتأكيد لا تقع المسؤولية على طائفة بأكملها، بل على أشخاص متهمين"، دون تفاصيل أكثر.

واستبعد ميقاتي تأجيج الشارع اللبناني عقب النطق بالحكم في القضية، قائلا: "بإذن الله لن يحصل شيء، والرئيس سعد الحريري بالتأكيد سيكون في كلمته واعيًا لهذا الموضوع، واعتقد أنّ هذا ما سيقوله".

وفي وقت سابق الثلاثاء، بدأت في مدينة لاهاي الهولندية، جلسة المحكمة الدولية الخاصة بلبنان، للنطق بالحكم في قضية اغتيال الحريري ورفاقه، بحضور سعد الحريري، رئيس الوزراء السابق، الذي وصل لاهاي الإثنين للمشاركة في جلسة النطق بالحكم في اغتيال والده.

وتتهم المحكمة في مقتل الحريري 4 عناصر من جماعة "حزب الله" اللبنانية، حليفة النظام السوري وإيران.

وفي خطاب الجمعة، قال أمين عام "حزب الله"، حسن نصر لله، إن الحزب سيتعامل مع قرار المحكمة "وكأنه لم يصدر".

والجلسة كانت مقررة في 7 أغسطس/آب الجاري، لكن المحكمة أجلتها إلى 18 من الشهر نفسه، مراعاة لتداعيات انفجار مرفأ بيروت، إذ بدأت وقائعها بالوقوف دقيقة صمت احتراماً لضحايا الحادث.

وستصدر غرفة الدرجة الأولى في المحكمة أحكامها بأكثرية القضاة ويقررون فيها إما تبرئة المتهمين، الذين يحاكمون غيابيا، من كل تهمة مسندة إليهم أوإدانتهم بها.

وانطلقت الجلسة وسط ترقب شديد سواء خارج أو داخل لبنان الذي يعاني أوضاعا متردية للغاية، جراء أزمة اقتصادية هي الأسوأ في تاريخه الحديث واستقطاب سياسي حاد.

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