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في أولى جولاته.. "التليدي" يتفقد مشاريع بلدية "فيفاء"

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لمتابعة سير العمل بها ووجه بسرعة إنجازها

في أولى جولاته..

نفذ رئيس بلدية محافظة فيفاء سعيد بن جبران التليدي، اليوم، جولة ميدانية وقف خلالها على مراحل العمل لعدد من المشاريع البلدية الجاري تنفيذها، وذلك للاطلاع على المشاريع ومتابعة سير العمل بها.

شملت الجولة التفقدية: مشروع مبنى البلدية، ومشروع المركز الحضاري، ومشروع صالة الاحتفالات، ومشروع حديقة النافورة، والأعمال بمواقع الانهيارات بطريق 8 ، وطريق الحزام.

واطلع رئيس البلدية على مراحل الإنجاز في المشاريع يرافقه مدير المشاريع بالبلدية المهندس محمد عيسى الفيفي، وبعض المختصين بقسم المشاريع.

كما وجهه خلال الجولة بسرعة الإنجاز ومضاعفة الجهد والعمل على تلافي العقبات والمعوقات كافة، وإيجاد حلول جذرية لتسهيل إنجاز المشاريع، وضمان استكمالها وفق الخطط الموضوعة، مؤكدًا استمرار الجولات التفقدية لمتابعة الأعمال الميدانية والمشاريع الجاري تنفيذها.

وكان "التليدي" باشر مهام عمله رئيسًا لبلدية فيفاء مطلع الأسبوع الحالي، خلفًا للمهندس أحمد علوان، بعد قرار أصدره أمين منطقة جازان شمل إنهاء تكليف رؤساء سبع بلديات في المنطقة، وتدوير عدد منهم في بلديات، وآخرين في منصبين بالأمانة.

في أولى جولاته..

في أولى جولاته..

رئيس بلدية محافظة فيفاء سعيد بن جبران التليدي

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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