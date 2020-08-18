2590 طلب اعتراض على جداول الناخبين الأولية

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جي بي سي نيوز:- بلغ عدد طلبات الاعتراض الشخصي على جداول الناخبين الأولية 2590 طلبا حتى الاثنين، وفق مدير عام دائرة الأحوال المدنية والجوازات فهد العموش.

ورجح العموش الثلاثاء ، أن تزيد طلبات الاعتراض عن 3 آلاف طلب ، وفقا لـ "المملكة" .

وقال العموش، إن أعداد الاعتراضات الشخصية من المواطنين على جداول الناخبين الأولية تتزايد يوما بعد يوم.

وأضاف أن اللجان المشكلة في دائرة الأحوال المدنية والجوازات عبر مكاتبها المنتشرة في جميع أنحاء الأردن، استقبلت خلال اليوم الأول لبدء مرحلة الاعتراض على جداول الناخبين السبت الماضي، 437 طلبا، فيما استقبلت في اليوم الثاني 825 طلبا، واليوم الثالث 1328 طلبا.

وبين أنه من ضمن هذه الاعتراضات تم قبول 1038 طلبا، ولا يزال 1542 طلبا قيد الدراسة لم يتم البت بمصيرها من ناحية القبول أو الرفض، مشيرا إلى أنه تم رفض 10 طلبات.

وأشار العموش إلى أن 4 ملايين، و655 ألفا، و411 أردنيا يحملون بطاقة الأحوال المدنية "الذكية" فيما، يوجد نحو 157 ألفا لم يحصلوا على هوية شخصية.

وأكد العموش أن تلك الطلبات استقبلتها لجان مشكلة في دائرة الأحوال المدنية والجوازات عبر مكاتبها المنتشرة في جميع أنحاء الأردن.

وبين أن اللجان ستنظر، وتفصل وتصدر القرارات اللازمة بهذه الطلبات خلال المدة القانونية المقررة وفقا لأحكام قانون الانتخاب والتعليمات التنفيذية الصادرة بموجبه.

وقال العموش في وقت سابق، إن سجلات الناخبين التي سُلمت إلى الهيئة المستقلة للانتخاب الثلاثاء، شملت 4.655411 مليون شخص، وستخضع لإسقاط أسماء منها قبل اعتمادها كجداول أولية.