تسجيل إصابتين جديدتين بكورونا لشابين في الزرقاء

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جي بي سي نيوز:- أكد محافظ الزرقاء حجازي عساف تسجيل إصابتين جديدتين بفيروس كورونا لشابين في العشرينيات من العمر في الزرقاء فجر اليوم الثلاثاء، ليرتفع عدد إصابات الزرقاء المسجلة مؤخراً الى 3 حالات.

وأوضح عساف لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، ان الشاب الأول يقيم في منطقة حي الأمير محمد، حيث تم عزل خمس بنايات وسحب 42 عينة من المخالطين لفحصها من قبل فرق التقصي الوبائي.

واضاف إن الإصابة الثانية تعود لشاب أيضاً يقيم في منطقة الجبل الأبيض، حيث توجهت فرق التقصي الوبائي للقيام بإجراءات العزل وسحب العينات من المخالطين والمجاورين من أجل فحصها.



