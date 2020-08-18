عقوبات "الانضباط".. إيقاف مبلوحي مباراتين وتغريم "النمر" عشرة آلاف

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ضمن 5 قرارات تأديبية على خلفية الأحداث المرافقة لمباريات الجولة 24 و25

أصدرت لجنة الانضباط والأخلاق في الاتحاد السعودي لكرة القدم خمس قرارات تأديبية على خلفية الأحداث المرافقة لمباريات الجولة 24 و25 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وشملت العقوبات إيقاف حارس فريق نادي الاتفاق رايس مبلوحي مباراتين وإلزامه بدفع غرامة مالية قدرها (20,000) عشرون ألف ريال لحساب الاتحاد السعودي لكرة القدم، وذلك لقيامه بعد نهاية مباراة فريقه أمام الاتحاد بالاعتداء على لاعب من الفريق المنافس.

وتضمنت كذلك إيقاف لاعب فريق نادي الرائد حسين الشويش مباراتين وإلزامه بدفع غرامة مالية قدرها (20,000) عشرون ألف ريال لحساب الاتحاد السعودي لكرة القدم لارتكابه سلوكًا مشينًا تجاه لاعب من فريق الوحدة، مما أدى إلى طرده مباشرة من قبل الحكم، وذلك في اللقاء الذي أقيم بين الفريقين لحساب الجولة 24 من دوري المحترفين.

كما شملت إلزام لاعب نادي الفتح مروان سعدان بدفع غرامة مالية (10,000) عشرة آلاف ريال لحساب الاتحاد السعودي لكرة القدم لثبوت مخالفته وقيامه باستخدام اللعب العنيف تجاه لاعب من فريق أبها، مما أدى إلى طرده مباشرة من قبل الحكم.

وكذلك إلزام مسؤول نادي الفتح جوكوزلاف لازيك بدفع غرامة مالية (10,000) ريال لحساب الاتحاد السعودي لكرة القدم، لثبوت مخالفته بقيامه بارتكاب سلوك غير رياضي، وذلك حسب ما ورد في التقرير الإلحاقي لحكم المباراة الوارد للجنة.

إلزام لاعب نادي الوحدة على النمر بدفع غرامة مالية قدرها (10,000) عشرة آلاف ريال لحساب الاتحاد السعودي لكرة القدم، لقيامه عند الدقيقة (25) من مباراة فريقه أمام النصر باستخدام اللعب العنيف تجاه لاعب من الفريق المنافس.لجنة الانضباط الاتحاد السعودي لكرة القدم