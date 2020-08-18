أمير الباحة يبحث تنمية الاستثمار السياحي في المنطقة

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خلال لقائه الرئيس التنفيذي لصندوق التنمية

استقبل أمير منطقة الباحة الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز، اليوم، الثلاثاء، الرئيس التنفيذي لصندوق التنمية السياحي قصي بن عبدالله الفاخري، وعدداً من المسؤولين بوزارة السياحة وبرنامج جودة الحياة.

جرى خلال اللقاء مناقشة عدد من الموضوعات المتعلقة بالاستثمار السياحي بمنطقة الباحة.

ورأس أمير الباحة، اجتماعًا موسعًا مع الرئيس التنفيذي لصندوق التنمية السياحي ومرافقيه في قاعة الاجتماعات الكبرى في ديوان الإمارة، لاستعراض الإستراتيجية الوطنية للسياحة في المنطقة والتي تتضمن تهيئتها لاستقبال السياح من الداخل والخارج.

كما استعرض تعريفا بالإستراتيجية الوطنية للسياحة في الباحة، ومستهدفات صندوق التنمية السياحي في المنطقة ومنظومة السياحة الجديدة، وبعض الفرص الاستثمارية المميزة في المنطقة.

وقال الأمير حسام بن سعود، إن منطقة الباحة تحتوي على كل المقومات التي تؤهلها لأن تكون وجهة سياحية هامة، وهذا الأمر سوف يتحقق -بإذن الله- من خلال وضع المنطقة ضمن إستراتيجية التنمية السياحية.

وأشاد بالجهود الكبيرة لوزارة السياحة في هذا المجال والقطاعات التابعة لها مثل صندوق التنمية السياحي في تمويل الفرص الاستثمارية للسياحة والهيئة السعودية للسياحة خلال صيف السعودية "تنفس" في ظل الدعم اللامحدود من حكومة خادم الحرمين الشريفين, وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- للسياحة في المملكة وتحقيقا للرؤية الطموحة 2030.

ونوه أمير الباحة، إلى أن زيارات وزير السياحة، أحمد بن عقيل الخطيب، للمنطقة ووقوفه على الإمكانات السياحية التي تتمتع بها جاءت استكمالا لاجتماعات أخرى عقدها مع الوزير في مقر وزارة السياحة في الرياض، وتعرف من خلالها على مستهدفات الإستراتيجية الوطنية للسياحة في المنطقة.

وأوضح أن المرحلة تتطلب الانفتاح على المجتمعات المحلية والمستثمرين وجهات التمويل والتدريب وتوفير الوظائف، قائلا إن هذا ما نعول عليه من خلال تشجيع وتحفيز الاستثمار السياحي واستقطاب السياح في المنطقة.

أمير منطقة الباحة الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز