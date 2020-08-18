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رئيس مجلس الشورى يناقش رسالة "ابن باز" في جامعة المؤسس

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تحلل القوانين في المملكة ونماذج إقليمية ودولية

رئيس مجلس الشورى يناقش رسالة

تحت رعاية رئيس جامعة الملك عبدالعزيز الدكتور عبدالرحمن بن عبيد اليوبي، تستضيف جامعة المؤسس ممثلة بكلية الآداب والعلوم الإنسانية الدكتور عبدالله بن محمد آل الشيخ، رئيس مجلس الشورى (مناقشًا خارجياً)، والأمير بندر بن سلمان آل سعود، الرئيس الفخري لمركز التحكيم التجاري الخليجي، ورئيس لجنة الدعوة في أفريقيا (مناقشًا داخلياً)؛ لمناقشة رسالة الدكتوراه من مسار الدراسات القضائية بقسم الشريعة بعنوان (المعونة القضائية: دراسة تحليلية مقارنة بين النظام السعودي ونماذج من القوانين الإقليمية والدولية المقدمة)، للباحث أحمد بن عبدالعزيز بن عبدالله بن باز، والتي يشرف عليها علمياً الأستاذ الدكتور عبدالرحمن بن نافع السلمي، المشرف على الدراسات العليا القضائية ورئيس الدائرة القضائية للفصل في المخالفات والمنازعات التمويلية بجدة.

وأكد عميد كلية الآداب والعلوم الإنسانية. محمد صالح ناحي الغامدي، أن الكلية تركز في دراساتها العليا في تخصص الدراسات القضائية وفي غيره من التخصصات على الموضوعات التي تلامس الواقع وتخدم سوق العمل، مشيراً إلى أن موعد المناقشة يوم الثلاثاء 20 محرم 1442هـ الساعة التاسعة والنصف صباحاً بمركز الملك فيصل للمؤتمرات بجامعة الملك عبدالعزيز بجدة.

رئيس جامعة الملك عبدالعزيز الدكتور عبدالرحمن بن عبيد اليوبي

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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