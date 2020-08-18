أخبار عاجلة

"تجارة الحوالات" ملايين الريالات تهرب خارجياً.. جرائم مريبة تهدد المجتمع و"تخرب" الاقتصاد -
بالفيديو: جبل آل معتوب .. طبيعة بكر وعناق الغيم وقصور قائمة لقرون -
الجامعات الأهلية ما زالت نائمة..! -
"إشعار بوجود مصاب".. كيف أنقذ تطبيق "تباعد" موظفات من فيروس "كورونا"؟ -
أطول 5 طرق مستقيمة في العالم .. أشهرها في السعودية تعرَّف عليه -
5 مناطق بمرمى تنبيهات "الأرصاد": أمطار رعدية وأتربة مثارة ورياح نشطة -
مصر تسجل 123 إصابة جديدة بفيروس كورونا و19 حالة وفاة -
"فنون جازان" تستضيف الشاعرين "فقيري" و"رياني" في أمسية شعرية -
"تجارة الحوالات" ملايين الريالات تهرب خارجياً.. جرائم مريبة تهدد المجتمع و"تخرب" الاقتصاد -
كورونا عربيًا.. مليون و165 ألف إصابة..و6 دول بلا إصابات اليوم -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

"الصحة العالمية" تدعو كل دول العالم للانضمام لمنصة كوفاكس

Print
"الصحة العالمية" تدعو كل دول العالم للانضمام لمنصة كوفاكس "الصحة العالمية" تدعو كل دول العالم للانضمام لمنصة كوفاكس
بغرض التوزيع العادل للقاح

دعا المدير العام لمنظمة الصحة العالمية الدكتور تيدروس أدهانوم كل دول العالم للانضمام إلى المرفق العالمي للقاحات كوفاكس، للاستفادة في الحصول على اللقاحات، ومساهمة كل بلد بقدراته للقضاء على الجائحة.

وقال "أدهانوم": إن المنظمة عندما تحدد لقاحاً ناجعاً ضد فيروس كورونا "كوفيد-19" ستقوم مجموعة استشارية استراتيجية برفع التوصيات الواجب اتباعها لتوزيع اللقاح في جميع أنحاء العالم والمشاركين في مرفق كوفاكس بشكل عادل وفِي نفس الوقت.

وأشار إلى أن توزيع اللقاح سيتم على مرحلتين، وستكون الأولوية للعمال الصحيين الذين يعملون في خطوط مواجهة الفيروس طوال الوقت، وكذلك ستكون الأولوية للأشخاص الذين تخطوا سن 65 سنة الذين يعانون من أمراض خطيرة لأنهم أكثر عرضة للخطر.

وأضاف أن هذه المرحلة الأولى ستغطي نحو ٢٠٪ من سكان العالم، تليها مرحلة تطعيم بقية السكان، مؤكداً على أهمية إنتاج مئات الملايين من جرعات اللقاح في وقت واحد، ونقلها بشكل سريع، وهو ما يحتاج إلى تخطيط دقيق لوصول اللقاح للجميع سريعاً.

وذكر المدير العام لمنظمة الصحة العالمية أن مرفق اللقاحات كوفاكس هو آلية مهمة لهذا العمل المشترك الجماعي، لافتًا إلى أن المنظمة قامت بإنشاء منصة الشركاء لتمويل وتوصيل المعدات الأساسية مع برنامج الغذاء العالمي واليونيسيف وعدد من شركات ومؤسسات القطاع الخاص، وأن العمل العالمي الجماعي يصب في المصلحة الوطنية لكل بلد، وهو المخرج الوحيد للقضاء على الجائحة وإعادة فتح اقتصادات العالم.منظمة الصحة العالمية

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
مصر تسجل 123 إصابة جديدة بفيروس كورونا و19 حالة وفاة

مصر تسجل 123 إصابة جديدة بفيروس كورونا و19 حالة وفاة

مصر تسجل 123 إصابة جديدة بفيروس كورونا و19 حالة وفاة

مصر تسجل 123 إصابة جديدة بفيروس كورونا و19 حالة وفاة

25 اصابة بفيروس كورونا في الأردن

25 اصابة بفيروس كورونا في الأردن

"الصحة": أكملنا 60 يومًا ولم تسجل في المملكة أي إصابة بفيروس كورونا الشرق الأوسط MERS

"الصحة": أكملنا 60 يومًا ولم تسجل في المملكة أي إصابة بفيروس كورونا الشرق الأوسط MERS

شبكة عيون الإخبارية