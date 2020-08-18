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استهداف العاصمة الأفغانية بـ 14 صاروخًا.. والسفارات الأجنبية تغلق أبوابها

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استهداف العاصمة الأفغانية بـ 14 صاروخًا.. والسفارات الأجنبية تغلق أبوابها استهداف العاصمة الأفغانية بـ 14 صاروخًا.. والسفارات الأجنبية تغلق أبوابها
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استهداف العاصمة الأفغانية بـ 14 صاروخًا.. والسفارات الأجنبية تغلق أبوابها

ذكر مسؤولون ومصادر في العاصمة الأفغانية أن أكثر من 12 صاروخاً سقطت على كابول، اليوم (الثلاثاء)، وأسقطت عشرة جرحى على الأقل، منهم أطفال، مما دفع بعض السفارات الأجنبية لإصدار أوامر إغلاق.

وبين المتحدث باسم وزارة الداخلية طارق أريان أن عدة صواريخ أطلقت من عربتين، واتضح في وقت لاحق إن 14 صاروخًا سقطت في مناطق مختلفة من المدينة.

من ناحيته، أوضح مسؤول أمني غربي بارز أن حالة إغلاق فُرضت سريعًا في الحي الدبلوماسي بعد الانفجارات حيث احتمى العاملون في السفارات بغرف آمنة.

من جانبهم، أفاد شهود من "رويترز" بأن الدخان تصاعد ودوت صافرات الإنذار وتطايرت الشظايا، عقب سماع أصوات أربعة انفجارات على الأقل قرب المنطقة الخضراء التي يوجد بها مقر حلف شمال الأطلسي في أفغانستان والعديد من السفارات الأجنبية.

ولم تُعرف بعد هوية المهاجمين، لكن متحدثًا باسم وزارة الداخلية أشار إلى إلقاء القبض على اثنين من المشتبه بهم.

وتزامن الهجوم مع الاحتفال بعيد استقلال أفغانستان عن بريطانيا عام 1919.

ووقع الهجوم في الوقت الذي تشجع فيه الولايات المتحدة إجراء محادثات سلام بين وحركة طالبان، وفي حين تستعد لسحب ما تبقى من قواتها لإنهاء 19 عامًا من الحرب.العاصمة الأفغانية كابول

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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