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للمرة الأولى.. الدمام تسجل مركزاً متأخراً بمعدل إصابات كورونا

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للمرة الأولى.. الدمام تسجل مركزاً متأخراً بمعدل إصابات كورونا للمرة الأولى.. الدمام تسجل مركزاً متأخراً بمعدل إصابات كورونا
شهدت 26 إصابة فقط.. بعدما كانت تسجل أكثر من 800 إصابة

للمرة الأولى.. الدمام تسجل مركزاً متأخراً بمعدل إصابات كورونا

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الثلاثاء، تسجيل 1409 إصابات جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية في المملكة، كما تم تسجيل 4526 حالة تعافٍ من كورونا، بينما تم تسجيل 34 حالة وفاة.

وقالت وزارة الصحة عبر حسابها بتويتر: مدينة الدمام سجلت 26 حالة إصابة فقط، والذي يعتبر انخفاصًا كبيرًا بمعدل الإصابات منذ انتشار الفيروس، بعد أن كانت مدينة الدمام تسجل خلال الـ24 ساعة أكثر من 800 إصابة.

وجدّدت "الصحة" التوصية لكل مَنْ لديه أعراض، أو يرغب في التقييم، استخدام خدمة التقييم الذاتي في تطبيق (موعد) أو زيارة (عيادات تطمن) التي هيأتها (الصحة) لخدمة مَنْ يشعر بأعراض فيروس (كورونا) المستجد، أو الاتصال برقم مركز (937) للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، الذي أصبح الآن أقرب إلى الجميع من ذي قبل، بحيث يمكن الاستفادة من خدماته التفاعلية، من خلال تطبيق (واتس آب) عبر رقم 920005937، والاستفادة من الخدمات التفاعلية الجديدة الموجودة به، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات، ومعرفة مستجدات فيروس (كورونا)، ومراكز الرعاية الأولية، ومراكز التبرع بالدم، والمواعيد وكيفية الحصول عليها".وزارة الصحة الجديد

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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