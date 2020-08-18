أول قافلة تعبر باب الهوى إلى سوريا بعد تمديد دخول المساعدات

وكان مجلس الأمن مدد دخول المساعدات في يوليو الماضي لمدة عام واحد.

ويأتي دخول قافلة المساعدات من تركيا إلى سوريا بموجب قرار مجلس الأمن رقم 4052 عبر معبر باب الهوى فقط، الذي يعد "شريان الحياة" لحوالي 4 ملايين شخص يعيشون في مدن الشمال السوري ، بحسب "سكاي نيوز" .



وخلف حصر دخول المساعدات الإنسانية في سوريا بمعبر واحد "باب الهوى" مخاوف كبيرة وانتقادات من المنظمات الإنسانية، التي اعتبرت أن الاكتفاء بمعبر واحد لن يساهم في توزيع المساعدات على جميع المناطق كما يجب.

وكان مجلس الأمن قرر، بعد شد وجذب، الاقتصار على نقطة عبور واحدة للمساعدات من تركيا، وهي معبر باب الهوى.