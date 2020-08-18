60712 فحص كورونا في 24 ساعة.. أرقام وتفاصيل من تقرير الثلاثاء

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24942 حالة نشطة معظمها مطمئنة و45% من الإصابات المعلنة اليوم لإناث

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الثلاثاء، تسجيل 1409 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19)، ليصبح الإجمالي 301323 حالة، كما تم تسجيل 4526 حالة تعافٍ جديدة، ليصبح الإجمالي 272911 حالة، فيما كشفت الوزارة عن إجراء 60712 فحصاً مخبرياً خلال الـ24 ساعة ماضية، موضحةً أن هناك 24942 حالة نشطة معظمها مطمئنة.

تفصيلاً، أعلنت وزارة الصحة، اليوم الثلاثاء، عن تسجيل 1409 حالات مؤكدة جديدة لفيروس كورونا الجديد (COVID-19) ليصبح عدد الحالات المؤكدة في المملكة 301323 حالة، من بينها 24942 حالة نشطة لا تزال تتلقى الرعاية الطبية، ومعظمهم حالتهم الصحية مطمئنة، منها 1716 حالة حرجة، كما تم تسجيل 4526 حالة تعافٍ جديدة، ليصل عدد المتعافين ولله الحمد إلى 272911 حالة.

وأوضحت "الصحة" أن الحالات المسجلة وعددها 1409 حالات؛ منها 45% إناث، و55% ذكور، كما بلغت نسبة الأطفال 11%، والبالغين 85%، وكبار السن 4%.

فيما بلغ عدد الوفيات 3470 حالة، بإضافة 34 حالة وفاة جديدة "يرحمهم الله جميعاً"، لافتةً إلى أنه تم إجراء 60712 فحصاً مخبرياً جديداً.

ويوضح الجدول المرفق توزيع الحالات الجديدة في مدن المملكة، وكذلك أعداد الإصابة والتعافي والوفيات عالمياً.

ودعت "الصحة" الجميع إلى الحرص على غسل اليدين بالماء والصابون فهو أهم وسيلة للوقاية من فيروس كورونا، كما يلزم على كل شخص عند خروجه من المنزل لبس كمامة سواءً طبية أو قماشية أو غطاء محكم على الأنف والفم، ويستثنى من ذلك من كان بمفرده في مكان مغلق.

وجدّدت "الصحة" التوصية لكل مَنْ لديه أعراض، أو يرغب في التقييم، باستخدام خدمة التقييم الذاتي في تطبيق (موعد) أو زيارة (عيادات تطمن) التي هيأتها "الصحة" لخدمة مَنْ يشعر بأعراض فيروس كورونا المستجد،، أو الاتصال برقم مركز (937) للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، الذي أصبح الآن أقرب إلى الجميع من ذي قبل، بحيث يمكن الاستفادة من خدماته التفاعلية، من خلال تطبيق (واتس آب) عبر رقم 920005937، والاستفادة من الخدمات التفاعلية الجديدة الموجودة به، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات، ومعرفة مستجدات فيروس كورونا، ومراكز الرعاية الأولية، ومراكز التبرع بالدم، والمواعيد وكيفية الحصول عليها.

وزارة الصحة فيروس كورونا الجديد