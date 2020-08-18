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وضعت 4 توائم..  قيصرية ناجحة لسيدة بمستشفى شرورة بعد عقم 6 سنوات

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وضعت 4 توائم..  قيصرية ناجحة لسيدة بمستشفى شرورة بعد عقم 6 سنوات وضعت 4 توائم..  قيصرية ناجحة لسيدة بمستشفى شرورة بعد عقم 6 سنوات
الرضّع تراوحت أوزانهم بين "1,58" إلى "1,89" كيلو جرامًا وبصحة جيدة

وضعت 4 توائم..  قيصرية ناجحة لسيدة بمستشفى شرورة بعد عقم 6 سنوات

استطاع أطباء النساء والتوليد بمستشفى شرورة العام، إجراء عملية قيصرية لسيدة في العقد الثالث من العمر بعد أسبوع حملها الـ 34، أنجبت أربعة توائم ذكور، تكللت بالنجاح.

وذكرت "صحة نجران"، أن الأم كانت تعاني من عدم الإنجاب لمدة 6 سنوات، وبعد زيارات متتالية وإجراء الفحوصات اللازمة ووصف العلاج المناسب للحالة تم الحمل.

وقالت: خلال مراجعتها الدورية تبين أنها حامل بأربعة توائم، و بعد مرور ٣٦ أسبوعًا على الحمل أجرى أطباء النساء وحديثي الولادة عملية الولادة القيصرية للأم الحامل دون مضاعفات مع تمتع أطفالها الذين تراوحت أوزانهم بين (1,58) إلى (1,89) كيلو جرامًا بصحة جيدة، ويحظون بالعناية والمتابعة في قسم حديثي الولادة حتى خروجهم من المستشفى.مستشفى شرورة العام

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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