أخبار عاجلة

"تجارة الحوالات" ملايين الريالات تهرب خارجياً.. جرائم مريبة تهدد المجتمع و"تخرب" الاقتصاد -
بالفيديو: جبل آل معتوب .. طبيعة بكر وعناق الغيم وقصور قائمة لقرون -
الجامعات الأهلية ما زالت نائمة..! -
"إشعار بوجود مصاب".. كيف أنقذ تطبيق "تباعد" موظفات من فيروس "كورونا"؟ -
أطول 5 طرق مستقيمة في العالم .. أشهرها في السعودية تعرَّف عليه -
5 مناطق بمرمى تنبيهات "الأرصاد": أمطار رعدية وأتربة مثارة ورياح نشطة -
مصر تسجل 123 إصابة جديدة بفيروس كورونا و19 حالة وفاة -
"فنون جازان" تستضيف الشاعرين "فقيري" و"رياني" في أمسية شعرية -
"تجارة الحوالات" ملايين الريالات تهرب خارجياً.. جرائم مريبة تهدد المجتمع و"تخرب" الاقتصاد -
كورونا عربيًا.. مليون و165 ألف إصابة..و6 دول بلا إصابات اليوم -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

القوات البحرية تتسلّم قيادة قوة الواجب المختلطة "150" من نظيرتها الفرنسية

Print
القوات البحرية تتسلّم قيادة قوة الواجب المختلطة "150" من نظيرتها الفرنسية القوات البحرية تتسلّم قيادة قوة الواجب المختلطة "150" من نظيرتها الفرنسية
لحماية أمن الملاحة في منطقة تضم مسارات الشحن الأكثر ازدحاماً في العالم

القوات البحرية تتسلّم قيادة قوة الواجب المختلطة

تسلمت القوات البحرية الملكية قيادة قوة الواجب المختلطة "150"، للمرة الثانية، من نظيرتها القوات البحرية الفرنسية والتي تنفذ عمليات مكافحة الإرهاب والمحافظة على أمن وسلامة الملاحة البحرية في منطقة عملياتها التي تضم بعض مسارات الشحن الأكثر ازدحاماً في العالم حيث تغطي البحر الأحمر، خليج عدن، المحيط الهندي وخليج عمان.

وكانت قيادة القوات البحرية الملكية السعودية قد استلمت تلك المهام للمرة الأولى من القوات البحرية الملكية البريطانية بتاريخ 27/ 11/ 1439هـ، ونفذت خلال تلك الفترة مجموعة من العمليات، أهمها القبض على 10500 كجم من الحشيش المخدر، وقامت بتفتيش عدد كبير من الزوارق المشبوهة التي تعمل على تهريب المخدرات والأسلحة والفحم والبشر.

يذكر أن قوة الواجب المختلطة "150" تقوم بمهمة تعزيز الأمن البحري في منطقة عمليات مساحتها "3.3" ملايين ميل بحري تشمل البحر الأحمر وخليج عدن وبحر العرب وخليج عمان والمحيط الهندي، لمكافحة الإرهاب والأنشطة الداعمة له، كتهريب المخدرات والأسلحة، وضمان حرية الملاحة وتدفق التجارة الدولية في منطقة المسؤولية.

جدير بالذكر أن قوة الواجب المختلطة "150" قوات متعددة الجنسيات. وتشمل الدول المشارِكة: "أستراليا، وكندا، والدانمارك، وفرنسا، وألمانيا، وإيطاليا، وهولندا، ونيوزيلاندا، وباكستان، وإسبانيا، والمملكة العربية السعودية، والمملكة المتحدة، والولايات المتحدة الأمريكية".القوات البحرية الملكية السعودية

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
أطول 5 طرق مستقيمة في العالم .. أشهرها في السعودية تعرَّف عليه

أطول 5 طرق مستقيمة في العالم .. أشهرها في السعودية تعرَّف عليه

أطول 5 طرق مستقيمة في العالم .. أشهرها في السعودية تعرَّف عليه

أطول 5 طرق مستقيمة في العالم .. أشهرها في السعودية تعرَّف عليه

"الصبان": السعودية قادت "أوبك" لإنقاذ أسعار النفط خلال أزمة كورونا

"الصبان": السعودية قادت "أوبك" لإنقاذ أسعار النفط خلال أزمة كورونا

"الصبان": السعودية قادت "أوبك" لإنقاذ أسعار النفط خلال أزمة كورونا

"الصبان": السعودية قادت "أوبك" لإنقاذ أسعار النفط خلال أزمة كورونا

شبكة عيون الإخبارية