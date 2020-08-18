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شرطة الشرقية تعلن تحديد المتورط في حريقي شاحنات نقل الأعلاف بالحفر

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شرطة الشرقية تعلن تحديد المتورط في حريقي شاحنات نقل الأعلاف بالحفر شرطة الشرقية تعلن تحديد المتورط في حريقي شاحنات نقل الأعلاف بالحفر
"الدريهم": قُبض عليه واتخذت الإجراءات النظامية بحقه لإحالته إلى النيابة العامة

شرطة الشرقية تعلن تحديد المتورط في حريقي شاحنات نقل الأعلاف بالحفر

صرّح مساعد المتحدث الإعلامي باسم شرطة المنطقة الشرقية النقيب محمد الدريهم، بأن نتائج التحقيق الذي باشرته الجهات المختصة بشرطة محافظة حفر الباطن في حالتي اشتباه بحريقين طالا (25) شاحنة لنقل الأعلاف بالمحافظة بتاريخ 14 و20 ذي الحجة 1441هـ، أظهرت أنهما كانا نتيجة لسكب مادة قابلة للاشتعال وإضرام النار فيها.

وقد أسفرت إجراءات البحث والاستدلال عن تحديد هوية المتورط بذلك وهو (مواطن في العقد الرابع من العمر)، حيث تم القبض عليه وإيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه لإحالته إلى النيابة العامة.الجهات الأمنية

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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