دواء للروح والجسد.. استشارية بـ"سعود الطبية": هذا علاج لمرضى الروماتيزم

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"العيد": قلة الحركة ونوم الفراش يضران وظائف القلب ويضعفان الدورة الدموية

كشفت مدينة الملك سعود الطبية ،ممثلة بمستشفى الأطفال، أن المواظبة على ممارسة الرياضة لمرضى الروماتيزم تعد بمثابة علاج للجسد والروح على حد سواء.

وأوضحت استشاري طب الأطفال والأمراض الروماتيزمية بمستشفى الأطفال التابع لمدينة الملك سعود، الدكتورة وئام العيد، أن مرضى الروماتيزم الذين يواظبون على ممارسة الرياضة يقل لديهم الشعور بالألم عن غيرهم، فضلًا على أنها تسهم في رفع الحالة النفسية والمعنوية للمريض وتعمل على تحسين جودة الحياة.



وقالت: "تشمل هذه النصيحة الناس جميعًا وليس مرضى التهاب المفاصل فحسب، حيث إن التمارين الرياضية تسهم بشدة في تحسين الوضع الصحي العام للمريض وتأمين لياقة جسده وأعضائه خصوصًا القلب، أما قلة الحركة وكثرة الراحة في الفراش فتؤديان إلى الإضرار بوظائف القلب وإضعاف الدورة الدموية، كما تفضي قلة التمارين إلى نقص في كثافة العظام وإضعاف العضلات التي تفقد ليونتها أيضا، وتساعد على تجنب زيادة الوزن الذي يزيد من الضغط على المفاصل".

وبينت "العيد" أن السباحة تعد من أهم التمارين الرياضية لهؤلاء المرضى، وتساعد الطفل أيضًا بالسيطرة على الحركة وتنشيط العضلات وإعطائها الشكل الصحيح، وتعتبر أيضًا رياضة المشي من أسهل وسائل تحسين وضعية الجسم، وكلما كان المشي سريعًا تجندت عضلات الجسم لإبقائه مستقيمًا وثابتًا منعًا للسقوط.

وأضافت: "تعتبر قيادة الدراجة مساعدة في تحسين حركة المفاصل دون أن تضيف أية ضغوط أو أعباء عليها، وعلى الأسرة والمريض الأخذ بنصيحة أخصائيي العلاج الطبيعي في اختيارهم للتمارين وأنواع الرياضات المناسبة؛ حيث إن بعض الأطفال الذين يعانون من التهاب المفصل الروماتيزمي يعانون من ألم المفاصل وضعف في العضلات لذا نرى أنهم يخافون من الانضمام إلى زملائهم في أي من أنواع النشاط الرياضي، وعدم الحركة عند هؤلاء الأطفال قد تصيب المفاصل بالتيبس وبالتالي يشعرون بمزيد من الألم والمعاناة.

وختمت "العيد" مشددة على أهمية الخضوع لفحص سريري والتحدث إلى الطبيب قبل تغيير نمط التمارين التي يمارسها الطفل لمعرفة مدى استجابته لها، وللأسرة دور مهم في دعم الخطة العلاجية ككل؛ حيث إن نجاح العلاج يكتمل بمساعدتهم لطفلهم عن طريق مراقبة التطور الحركي ومدى استجابة الطفل للعلاج ومكافأته بعد انتهائه من التمرين المطلوب لتشجيعه على القيام بها.مدينة الملك سعود الطبية