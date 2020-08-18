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"بلدية تربة" تطلق التيار الكهربائي لإنارة مركز خالدية حضن

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"بلدية تربة" تطلق التيار الكهربائي لإنارة مركز خالدية حضن "بلدية تربة" تطلق التيار الكهربائي لإنارة مركز خالدية حضن
"العتيبي": مستمرون في بذل المزيد من الجهد لتقديم أفضل الخدمات

أطلقت بلدية محافظة تربة التيار الكهربائي لعدد من أعمدة الإنارة بمركز خالدية حضن بحضور المحافظ عبدالعزيز المفرجي ورئيس البلدية محسن بن غازي العتيبي ومدير الشرطة المقدم خالد الجعيد ورئيس المجلس البلدي الدكتور عبدالله بن راشد المرزوقي ورئيس مركز الخالدية ناصر بن عبدالله البقمي وعدد من المشايخ والأعيان.

وقال رئيس بلدية محافظة تربة محسن بن غازي العتيبي لـ"سبق" إن البلدية عملت خلال الفترات الماضية على إنارة عدد من المراكز التابعة لمحافظة تربة ومستمرة بحسب الإمكانيات المتوفرة بإذن الله في العمل على إنارة ما تبقى من مراكز .

وتابع العتيبي: لقد تمكنا بفضل الله من تقديم خدمة الإنارة في الوقت الحالي لمركز خالدية حضن حيث تم تركيب ما يقارب ٧٠ عمود إنارة وزعت على مدخل المركز وعدد من الطرق الرئيسية بالمركز.

وأكد أن البلدية مستمرة في بذل المزيد من الجهد والعمل لتقديم أفضل الخدمات للمحافظة والمراكز والقرى التابعة لها بحسب الإمكانيات المتوفرة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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