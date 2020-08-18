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"زعلة" يبحث مع مدير مكتب تعليم صامطة خطط العام الدراسي ١٤٤٢هـ

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"زعلة" يبحث مع مدير مكتب تعليم صامطة خطط العام الدراسي ١٤٤٢هـ "زعلة" يبحث مع مدير مكتب تعليم صامطة خطط العام الدراسي ١٤٤٢هـ
"الصميلي" استعرض الآليات والبرامج وفق الإجراءات الاحترازية للوقاية من "كورونا"

استقبل محافظ صامطة أحمد بن عبدالله زعلة في مكتبه بالمحافظة صباح اليوم مدير مكتب "تعليم المحافظة" عبدالرزاق بن محمد الصميلي.

ونوه محافظ صامطة بحرص واهتمام أمير منطقة جازان ونائبه على مسيرة التعليم في المنطقة وتقديم كل ما يخدم الوطن والمواطن.

بدوره نقل الصميلي شكر وتقدير المدير العام للتعليم بمنطقة جازان الدكتور إبراهيم بن محمد أبوهادي للمحافظ على دعمه لمسيرة التعليم ومنسوبيه ومنسوباته بمدارس مكتب تعليم صامطة.

واستعرض الخطط والآليات والبرامج التي تنفذ لانطلاقة العام الدراسي ١٤٤٢هـ وبدعم من الإدارة العامة للتعليم بمنطقة جازان وفق الإجراءات الاحترازية للوقاية من واستمرار العملية التعليمية للطلاب والطالبات عن بعد وسلامة الكادر التعليمي بجميع مدارس المكتب.

وثمن الصميلي الدعم الذي يحظى به القطاع التعليمي في المحافظة من قبل زعلة وفق توجيهات وتطلعات أمير منطقة جازان ونائبه.

من جهته أثنى زعلة على الجهود التي يقوم بها التعليم في المحافظة وأوصى مدير مكتب تعليم صامطة ببذل المزيد من الجهود للرفع من مستوى التحصيل الدراسي للطلاب والطالبات عن بعد.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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