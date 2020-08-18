"أمير مكة" يترأس اجتماع لجنة الحج المركزية التحضيري للموسم المقبل

★ ★ ★ ★ ★

‏ثمّن جهود كل القطاعات بالموسم المنتهي مؤكدًا ضرورة الاستعداد المبكر

ترأس مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة خالد الفيصل، وبحضور نائبه‫ الأمير بدر بن سلطان، اجتماع لجنة الحج المركزية التحضيري لموسم حج العام المقبل 1442هـ.

‏وقدّم الأمير خالد الفيصل شكره لكل القطاعات العاملة في موسم حج العام الحالي 1441هـ؛ مؤكدًا ضرورة استمرار العمل والاستعداد المبكر لحج العام المقبل.

وأكد أمير منطقة مكة ⁧‫على أهمية: استكمال الجهات لمشاريعها في ⁧‫ مكة المكرمة‬⁩ و المشاعر المقدسة‬⁩، ومواصلة العمل التكاملي لتطوير منظومة الحج والعمرة، ‏بالإضافة إلى تسريع خطوات تحويل مدينة مكة والمشاعر إلى مدينة ذكية؛ ‏للتسهيل على ضيوف الرحمن منذ قدومهم وحتى عودتهم إلى بلدانهم.

‏ونوّه إلى أهمية التحضير لحلقة نقاش الحج السنوية التي تُناقش فيها الجهات ذات العلاقة بعد نهاية حج كل عام سُبل تطوير الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن في جوانب: الإسكان والإعاشة والنقل والخدمات والمرافق والاستقبال والتوديع.

وقدمت خلال اجتماع لجنة الحج المركزية كل من: وزارة الحج والعمرة والشؤون الصحية بالمنطقة والجهات الأمنية الأعمال التي تمّ تنفيذها خلال حج عام 1441هـ. ‬⁩

واستعرض خلال اجتماع لجنة الحج المركزية معهد خادم الحرمين الشريفين لأبحاث الحج والعمرة الدارسات الجاري تنفيذها، والتي تُسهم في تعزيز الإيجابيات المرصودة خلال موسم الحج، كذلك الملاحظات بهدف تلافيها في الموسم المقبل.خالد الفيصل