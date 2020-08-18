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الرئيس اللبناني: علينا تقبل ما سيصدر عن المحكمة في قضية اغتيال الحريري

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الرئيس اللبناني: علينا تقبل ما سيصدر عن المحكمة في قضية اغتيال الحريري الرئيس اللبناني: علينا تقبل ما سيصدر عن المحكمة في قضية اغتيال الحريري
قال: جريمة اغتياله أثرت كثيراً في حياة اللبنانيين ومسار الأحداث بالبلاد

الرئيس اللبناني: علينا تقبل ما سيصدر عن المحكمة في قضية اغتيال الحريري

دعا الرئيس اللبناني ميشال عون، إلى تقبل القرار الذي سيصدر عن المحكمة الدولية الخاصة بلبنان، في قضية اغتيال رئيس حكومة لبنان الراحل رفيق الحريري.

وقال الرئيس اللبناني، إن "جريمة اغتيال الرئيس الحريري أثرت كثيراً في حياة اللبنانيين ومسار الأحداث بلبنان، وعلينا تقبل ما سيصدر عن المحكمة الدولية، ولو أن العدالة المتأخرة ليست بعدالة".

ووفق رويترز كانت قد بدأت في لاهاي جلسات النطق بالحكم في قضية اغتيال رئيس الوزراء اللبناني الأسبق رفيق الحريري، اليوم الثلاثاء.

وقال رئيس المحكمة الخاصة بلبنان، بعد بدء جلسة النطق بالحكم: إن اغتيال "الحريري" عملية "إرهابية" تم تنفيذها لأهداف سياسية.

وأضاف: المتهمون ينتمون إلى "حزب الله".. عملية الاغتيال تمت باستخدام أكثر من 2.5 طن من المتفجرات.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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