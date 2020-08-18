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.. عمالة تلقي النفايات أمام المنازل في الشرقية والأمانة تعلّق

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فيديو.. عمالة تلقي النفايات أمام المنازل في الشرقية والأمانة تعلّق .. عمالة تلقي النفايات أمام المنازل في الشرقية والأمانة تعلّق
مطالبات بالتحقيق في الأمر ومدى ملاءمته خطة التشغيل بوزارة الشؤون البلدية والقروية

فيديو.. عمالة تلقي النفايات أمام المنازل في الشرقية والأمانة تعلّق

أثار مقطع لمركبة تجميع النفايات التابعة لأمانة المنطقة الشرقية بأحد الأحياء يقوم عمالتها بإنزال النفايات (كراتين)، غضب المتابعين مطالبين بتبرير للموقف.

وردت الأمانة بأن خطة رفع النفايات تتم بوساطة مركبات النقل الهيدروليكية ويتم بعدها مرور مركبات النقل المتوسطة لرفع الكراتين والبلاستيك، أما ما يحدث خلاف ذلك فنرجو الإبلاغ عبر الاتصال بـ 940، ليتم التحقق واتخاذ ما يلزم.

وكانت عدة مقاطع فيديو قد تداولت قيام عمالة تجميع النفايات في عدد من الأحياء في المنطقة الشرقية بإنزال الكراتين من مركبة تجميع النفايات ورميها أمام المنازل، الأمر الذي أدهش السكان متسائلين حول موافقة الأمانة على الأمر، وهل هي من خطة التشغيل في وزارة الشؤون البلدية والقروية؟ أمانة المنطقة الشرقية

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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