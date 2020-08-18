أخبار عاجلة

"تجارة الحوالات" ملايين الريالات تهرب خارجياً.. جرائم مريبة تهدد المجتمع و"تخرب" الاقتصاد -
بالفيديو: جبل آل معتوب .. طبيعة بكر وعناق الغيم وقصور قائمة لقرون -
الجامعات الأهلية ما زالت نائمة..! -
"إشعار بوجود مصاب".. كيف أنقذ تطبيق "تباعد" موظفات من فيروس "كورونا"؟ -
أطول 5 طرق مستقيمة في العالم .. أشهرها في السعودية تعرَّف عليه -
5 مناطق بمرمى تنبيهات "الأرصاد": أمطار رعدية وأتربة مثارة ورياح نشطة -
مصر تسجل 123 إصابة جديدة بفيروس كورونا و19 حالة وفاة -
"فنون جازان" تستضيف الشاعرين "فقيري" و"رياني" في أمسية شعرية -
كورونا عربيًا.. مليون و165 ألف إصابة..و6 دول بلا إصابات اليوم -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

للمرة الأولى.. "ماسك" ضمن أغنى 4 أشخاص في العالم

Print
للمرة الأولى.. "ماسك" ضمن أغنى 4 أشخاص في العالم للمرة الأولى.. "ماسك" ضمن أغنى 4 أشخاص في العالم
بفضل ارتفاع سهم "Tesla" في البورصات الأمريكية

للمرة الأولى..

دخل إيلون ماسك، مؤسس شركة "Tesla" و"SpaceX"، للمرة الأولى ضمن قائمة أغنى أربعة أشخاص على مستوى العالم.

ووفقًا لما أظهره مؤشر "بلومبرغ" للمليارديرات؛ فقد حقق رجل الأعمال الأمريكي هذه النتيجة بفضل ارتفاع سهم "Tesla" أمس في البورصات الأمريكية؛ حيث ارتفعت ثروة "ماسك" إلى 84.8 مليار دولار.

وبحسب " اليوم"؛ فقد صعد سعر سهم "Tesla" خلال تعاملات أمس إلى 1845.32 دولارًا؛ لكنه أغلق التعاملات عند 1835.64 دولارًا.

ولا يزال مدير ومؤسس شركة "أمازون" جيف بيزوس يحتل المرتبة الأولى كأغنى رجل في العالم بثروة تبلغ 188 مليار دولار، يليه في المرتبة الثانية مؤسس "مايكروسوفت" بيل غيتس بثروة تُقَدر بنحو 122 مليار دولار، ثم مؤسس "فيسبوك" مارك زوكربيرغ.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
بعد خيبة "الزناد".. أمريكا: سنمنع روسيا والصين من خرق عقوبات إيران

بعد خيبة "الزناد".. أمريكا: سنمنع روسيا والصين من خرق عقوبات إيران

الأخبار - رفض أوروبي للعقوبات على إيران .. وروسيا تطلب اجتماع مجلس الأمن

الأخبار - رفض أوروبي للعقوبات على إيران .. وروسيا تطلب اجتماع مجلس الأمن

بعد خيبة "الزناد".. أمريكا: سنمنع روسيا والصين من خرق عقوبات إيران

بعد خيبة "الزناد".. أمريكا: سنمنع روسيا والصين من خرق عقوبات إيران

روسيا تبدأ الاختبارات الجماعية للقاح "سبوتنك 5" المضاد لـ"كورونا"

روسيا تبدأ الاختبارات الجماعية للقاح "سبوتنك 5" المضاد لـ"كورونا"

شبكة عيون الإخبارية