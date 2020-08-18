للمرة الأولى.. "ماسك" ضمن أغنى 4 أشخاص في العالم

★ ★ ★ ★ ★

بفضل ارتفاع سهم "Tesla" في البورصات الأمريكية

دخل إيلون ماسك، مؤسس شركة "Tesla" و"SpaceX"، للمرة الأولى ضمن قائمة أغنى أربعة أشخاص على مستوى العالم.

ووفقًا لما أظهره مؤشر "بلومبرغ" للمليارديرات؛ فقد حقق رجل الأعمال الأمريكي هذه النتيجة بفضل ارتفاع سهم "Tesla" أمس في البورصات الأمريكية؛ حيث ارتفعت ثروة "ماسك" إلى 84.8 مليار دولار.

وبحسب "روسيا اليوم"؛ فقد صعد سعر سهم "Tesla" خلال تعاملات أمس إلى 1845.32 دولارًا؛ لكنه أغلق التعاملات عند 1835.64 دولارًا.

ولا يزال مدير ومؤسس شركة "أمازون" جيف بيزوس يحتل المرتبة الأولى كأغنى رجل في العالم بثروة تبلغ 188 مليار دولار، يليه في المرتبة الثانية مؤسس "مايكروسوفت" بيل غيتس بثروة تُقَدر بنحو 122 مليار دولار، ثم مؤسس "فيسبوك" مارك زوكربيرغ.