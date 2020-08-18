أخبار عاجلة

"تجارة الحوالات" ملايين الريالات تهرب خارجياً.. جرائم مريبة تهدد المجتمع و"تخرب" الاقتصاد -
بالفيديو: جبل آل معتوب .. طبيعة بكر وعناق الغيم وقصور قائمة لقرون -
الجامعات الأهلية ما زالت نائمة..! -
"إشعار بوجود مصاب".. كيف أنقذ تطبيق "تباعد" موظفات من فيروس "كورونا"؟ -
أطول 5 طرق مستقيمة في العالم .. أشهرها في السعودية تعرَّف عليه -
5 مناطق بمرمى تنبيهات "الأرصاد": أمطار رعدية وأتربة مثارة ورياح نشطة -
مصر تسجل 123 إصابة جديدة بفيروس كورونا و19 حالة وفاة -
"فنون جازان" تستضيف الشاعرين "فقيري" و"رياني" في أمسية شعرية -
كورونا عربيًا.. مليون و165 ألف إصابة..و6 دول بلا إصابات اليوم -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

عرعر.. 466 جلسة علاج كيماوي في مركز الأورام

Print
عرعر.. 466 جلسة علاج كيماوي في مركز الأورام عرعر.. 466 جلسة علاج كيماوي في مركز الأورام
منذ بدء العمل وبلغ عدد حالات التنويم المتكرر 701 حالة

عرعر.. 466 جلسة علاج كيماوي في مركز الأورام

أوضحت صحة الحدود الشمالية، أن مركز الأورام في مستشفى الأمير عبدالعزيز بن مساعد في عرعر، أجرى 466 جلسة علاج كيماوي لـ 74 مريضاً، منذ بدء العمل فيه حتى الآن، وبلغ عدد حالات التنويم المتكرر 701 حالة.

وأبانت أن عدد الزيارات لوحدة العلاج اليومية والعيادات الخارجية بلغ 2313 زيارة، إضافةً إلى ذلك فقد تم أخذ 18 خزعة نخاع العظم وتم تحويل 167 حالة للمراكز التخصصية الأخرى.

كما قدم المركز خدمات العلاج الكيماوي وعلاج سرطان الدم الحاد، مما أسهم في تخفيف معاناة المرضى وذويهم من تكبد عناء السفر.

يُشار إلى أن "صحة الحدود الشمالية" يوجد فيها 10 مراكز طبية متخصصة (مركز للقلب، 3 للسكري، 3 للكلى، 3 للأسنان)، إضافة إلى 11 مستشفى تبلغ سعتها السريرية 1410 أسرّة، ويتوافر فيها عديد من التخصصات الطبية الدقيقة، مثل جراحة المخ والأعصاب وجراحة القلب وجراحة البدانة، وكذلك المناظير والأورام وغيرها، كما يوجد فيها 45 مركزاً للرعاية الصحية الأولية.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
"تجارة الحوالات" ملايين الريالات تهرب خارجياً.. جرائم مريبة تهدد المجتمع و"تخرب" الاقتصاد

"تجارة الحوالات" ملايين الريالات تهرب خارجياً.. جرائم مريبة تهدد المجتمع و"تخرب" الاقتصاد

بالفيديو: جبل آل معتوب .. طبيعة بكر وعناق الغيم وقصور قائمة لقرون

بالفيديو: جبل آل معتوب .. طبيعة بكر وعناق الغيم وقصور قائمة لقرون

الجامعات الأهلية ما زالت نائمة..!

الجامعات الأهلية ما زالت نائمة..!

"إشعار بوجود مصاب".. كيف أنقذ تطبيق "تباعد" موظفات من فيروس "كورونا"؟

"إشعار بوجود مصاب".. كيف أنقذ تطبيق "تباعد" موظفات من فيروس "كورونا"؟

شبكة عيون الإخبارية