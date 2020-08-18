أخبار عاجلة

"تجارة الحوالات" ملايين الريالات تهرب خارجياً.. جرائم مريبة تهدد المجتمع و"تخرب" الاقتصاد -
بالفيديو: جبل آل معتوب .. طبيعة بكر وعناق الغيم وقصور قائمة لقرون -
الجامعات الأهلية ما زالت نائمة..! -
"إشعار بوجود مصاب".. كيف أنقذ تطبيق "تباعد" موظفات من فيروس "كورونا"؟ -
أطول 5 طرق مستقيمة في العالم .. أشهرها في السعودية تعرَّف عليه -
5 مناطق بمرمى تنبيهات "الأرصاد": أمطار رعدية وأتربة مثارة ورياح نشطة -
مصر تسجل 123 إصابة جديدة بفيروس كورونا و19 حالة وفاة -
"فنون جازان" تستضيف الشاعرين "فقيري" و"رياني" في أمسية شعرية -
كورونا عربيًا.. مليون و165 ألف إصابة..و6 دول بلا إصابات اليوم -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

واحدة من أخطر وأغرب مضاعفات كورونا.. هذا ما رصده أطباء إيطاليا

Print
واحدة من أخطر وأغرب مضاعفات كورونا.. هذا ما رصده أطباء إيطاليا واحدة من أخطر وأغرب مضاعفات كورونا.. هذا ما رصده أطباء إيطاليا
وفق ما نشرته دورية علمية تصدرها كلية الأطباء الأمريكية عن حالة 3 مرضى

واحدة من أخطر وأغرب مضاعفات كورونا.. هذا ما رصده أطباء إيطاليا

رصد أطباء في إيطاليا، واحدة من أغرب وأخطر المضاعفات لدى مرضى المستجد ذوي الحالات الشديدة؛ مشيرين إلى أنه يسبب اضطرابًا نادرًا في جهاز المناعة داخل الجسم.

ونشرت دورية "أنالس أوف إنترنال ميديسن" العلمية التي تصدرها كلية الأطباء الأمريكية، تقريرًا يصف حالة 3 مرضى ليس لديهم تاريخ من الاضطرابات العصبية، وتم تشخيص إصابتهم بالوهن العضلي الشديد بعدما أصيبوا بفيروس كورونا.. وبعد نحو أسبوع من ارتفاع درجة حرارتهم نتيجة إصابتهم بفيروس كورونا، ظهرت على المرضى أعراض مثل تدلي الجفون وصعوبة البلع، حسب ملاحظات أطباء في مستشفى "غاريبالدي" في مدينة كاتانيا جنوبي إيطاليا.

وخلص الأطباء إلى أن مرضى الحالات المتأخرة من "كوفيد 19"، يمكن أن يواجهوا اضطرابًا مناعيًّا نادرا يؤدي إلى إضعاف عضلات الجسم، في أول رصد لمثل هذه المضاعفات بين المصابين بفيروس كورونا.

ورجّح الأطباء أن الفيروس "يخدع الجسم بتحفيز جهاز المناعة على إنتاج أجسام مضادة ذاتية، تهاجم عن طريق الخطأ أنسجة وأعضاء المريض بدلًا من مسببات الأمراض".

ووفق "سكاي نيوز"، يحدث الوهن العضلي عندما تهاجم الأجسام المضادة الدماغ ويصل تأثيرها إلى الوصلات العصبية المرتبطة بالعضلات؛ بحيث تصبح العضلات المسؤولة عن بعض الوظائف الحيوية -مثل التنفس والبلع- ضعيفة.

وتشمل المضاعفات المرتبطة بهذا النوع من الاضطراب، صعوبة التنفس والبلع والكلام، وتدلي الجفون.

ومن المعروف أن أي خلل في الجهاز المناعي يُفقد الجسم قدرته على مواجهة الأمراض، ويجعله فريسة سهلة لأي هجوم بكتيري أو فيروسي حتى لو كان ضعيفًا.

وكان المريض الأول رجلًا يبلغ من العمر 64 عامًا، وأصيب بحمى وصلت إلى 39 درجة مئوية، وبعد 5 أيام أصيب بإرهاق عضلي، وبات غير قادر على التحكم بجفنه، ثم سرعان ما ثبتت إصابته بـ"كوفيد 19".

وشخّص الأطباء -في وقت لاحق- حالته بالوهن العضلي، بعد تحليل أعصاب وجهه ورد فعله على تلقي الدواء.

أما المريض الثاني فكان يبلغ من العمر 68 عامًا، وارتفعت حرارته إلى 38.8 درجة مئوية لمدة 7 أيام، ثم ظهرت عليه نفس الأعراض بالإضافة إلى صعوبة البلع، وشُخصت حالته على الفور باضطراب في المناعة الذاتية، مرتبط بإصابته بفيروس كورونا.

أما المريض الثالث فكانت امرأة تبلغ من العمر 71 عامًا، وعانت سعالًا وحمى تصل إلى 38.6 درجة مئوية لمدة 6 أيام، وفي اليوم الخامس فقدت القدرة على التحكم بعضلات الجفون، ثم عانت صعوبة في البلع والنطق، وكانت نتيجة اختبارها إيجابية لفيروس كورونا، وتم تشخيصها لاحقًا بالوهن العضلي الشديد أيضًا.فيروس كورونا الجديد

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
مصر تسجل 123 إصابة جديدة بفيروس كورونا و19 حالة وفاة

مصر تسجل 123 إصابة جديدة بفيروس كورونا و19 حالة وفاة

مصر تسجل 123 إصابة جديدة بفيروس كورونا و19 حالة وفاة

مصر تسجل 123 إصابة جديدة بفيروس كورونا و19 حالة وفاة

25 اصابة بفيروس كورونا في الأردن

25 اصابة بفيروس كورونا في الأردن

"الصحة": أكملنا 60 يومًا ولم تسجل في المملكة أي إصابة بفيروس كورونا الشرق الأوسط MERS

"الصحة": أكملنا 60 يومًا ولم تسجل في المملكة أي إصابة بفيروس كورونا الشرق الأوسط MERS

شبكة عيون الإخبارية