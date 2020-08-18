أخبار عاجلة

"تجارة الحوالات" ملايين الريالات تهرب خارجياً.. جرائم مريبة تهدد المجتمع و"تخرب" الاقتصاد -
بالفيديو: جبل آل معتوب .. طبيعة بكر وعناق الغيم وقصور قائمة لقرون -
الجامعات الأهلية ما زالت نائمة..! -
"إشعار بوجود مصاب".. كيف أنقذ تطبيق "تباعد" موظفات من فيروس "كورونا"؟ -
أطول 5 طرق مستقيمة في العالم .. أشهرها في السعودية تعرَّف عليه -
5 مناطق بمرمى تنبيهات "الأرصاد": أمطار رعدية وأتربة مثارة ورياح نشطة -
مصر تسجل 123 إصابة جديدة بفيروس كورونا و19 حالة وفاة -
"فنون جازان" تستضيف الشاعرين "فقيري" و"رياني" في أمسية شعرية -
كورونا عربيًا.. مليون و165 ألف إصابة..و6 دول بلا إصابات اليوم -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

الاحترازات حاضرة.. 1538 مدرسة بمكة تبدأ تسليم الكتب لـ400 ألف طالب

Print
جداول زمنية تم الإعلان عنها عبر "تويتر" ورسائل على جوالات أولياء الأمور

الاحترازات حاضرة.. 1538 مدرسة بمكة تبدأ تسليم الكتب لـ400 ألف طالب

بدأت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة، في توزيع الكتب الدراسية في 1538 مدرسة يدرس بها 400 ألف طالب وطالبة؛ وذلك استعدادًا للعام الدراسي الجديد 1442هـ.

وأوضحت الإدارة أنها بدأت، هذا الأسبوع، تنفيذ خطة توزيع الكتب الدراسية في جميع المدارس الابتدائية والمتوسطة والثانوية، مع تطبيق كل الإجراءات الاحترازية والوقائية من المستجد.

وأكدت أن أعضاء الهيئة الإدارية بالمدارس (قادة المدارس والوكلاء والمرشدين الطلابيين والإداريين)، سيتواجدون طيلة الأسبوع في المدارس لتسليم الكتب، وأن كل مدرسة ستتولى عملية تسليم الكتب الدراسية لطلابها، من خلال جداول زمنية تم الإعلان عنها عبر حساب المدرسة على "تويتر" أو الرسائل النصية على جوال ولي أمر الطالب والطالبة؛ لتحديد موعد تسلم الكتب الدراسية، مع تأكيدها على الطلاب وأولياء أمورهم عند استلام الكتب الدراسية ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية للحفاظ على سلامتهم.

الاحترازات حاضرة.. 1538 مدرسة بمكة تبدأ تسليم الكتب لـ400 ألف طالب

الاحترازات حاضرة.. 1538 مدرسة بمكة تبدأ تسليم الكتب لـ400 ألف طالب

الاحترازات حاضرة.. 1538 مدرسة بمكة تبدأ تسليم الكتب لـ400 ألف طالب

وزارة التعليم

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
مصر تسجل 123 إصابة جديدة بفيروس كورونا و19 حالة وفاة

مصر تسجل 123 إصابة جديدة بفيروس كورونا و19 حالة وفاة

مصر تسجل 123 إصابة جديدة بفيروس كورونا و19 حالة وفاة

مصر تسجل 123 إصابة جديدة بفيروس كورونا و19 حالة وفاة

25 اصابة بفيروس كورونا في الأردن

25 اصابة بفيروس كورونا في الأردن

"الصحة": أكملنا 60 يومًا ولم تسجل في المملكة أي إصابة بفيروس كورونا الشرق الأوسط MERS

"الصحة": أكملنا 60 يومًا ولم تسجل في المملكة أي إصابة بفيروس كورونا الشرق الأوسط MERS

شبكة عيون الإخبارية