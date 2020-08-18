أخبار عاجلة

"تجارة الحوالات" ملايين الريالات تهرب خارجياً.. جرائم مريبة تهدد المجتمع و"تخرب" الاقتصاد -
بالفيديو: جبل آل معتوب .. طبيعة بكر وعناق الغيم وقصور قائمة لقرون -
الجامعات الأهلية ما زالت نائمة..! -
"إشعار بوجود مصاب".. كيف أنقذ تطبيق "تباعد" موظفات من فيروس "كورونا"؟ -
أطول 5 طرق مستقيمة في العالم .. أشهرها في السعودية تعرَّف عليه -
5 مناطق بمرمى تنبيهات "الأرصاد": أمطار رعدية وأتربة مثارة ورياح نشطة -
مصر تسجل 123 إصابة جديدة بفيروس كورونا و19 حالة وفاة -
"فنون جازان" تستضيف الشاعرين "فقيري" و"رياني" في أمسية شعرية -
كورونا عربيًا.. مليون و165 ألف إصابة..و6 دول بلا إصابات اليوم -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

احترازات كورونا بمنبع الفيروس في خبر كان.. آلاف الصينيين يحتشدون "صور"

Print
تجمّع كبير دون إجراءات أو تباعد بمدينة ووهان وداخل منتجع للألعاب المائية

احترازات كورونا بمنبع الفيروس في خبر كان.. آلاف الصينيين يحتشدون

في الوقت الذي بلغت فيه إصابات كورونا حول العالم 21 مليون شخص، بينهم 766 ألفًا فارقوا الحياة؛ تحدى آلاف الصينيين في مدينة ووهان، الخوف من جائحة «كورونا»، بالمشاركة في حفل كبير لموسيقى التكنو، نظم في منتجع للألعاب المائية، وأثار ضجة كبيرة على شبكات التواصل الاجتماعي.

واكتظ شاطئ «مايا بيتش ووتر بارك» بمصطافين، ارتدوا ثياب السباحة، ورقصوا على أنغام الموسيقى الإلكترونية، وبدا واضحًا أن أيًّا منهم لم يكن يضع كمامة.

وبحسب " اليوم" عادت الحياة الطبيعية تدريجيًّا أيضًا إلى مدينة ووهان ومحيطها، في وسط الصين، بعدما عزلت عن العالم مدة 76 يومًا بين يناير وأبريل المنصرمين، وكانت أولى المدن التي فُرض فيها الحجر المنزلي في العالم.

وعاود شاطئ «مايا بيتش ووتر بارك» استقبال مرتاديه في يونيو الفائت؛ لكنه اكتفى بنصف قدرته الاستيعابية، بحسب وسائل الإعلام المحلية.

وأثارت الصور تعليقات غاضبة على وسائل التواصل الاجتماعي.

احترازات كورونا بمنبع الفيروس في خبر كان.. آلاف الصينيين يحتشدون

احترازات كورونا بمنبع الفيروس في خبر كان.. آلاف الصينيين يحتشدون

الجديد

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
مصر تسجل 123 إصابة جديدة بفيروس كورونا و19 حالة وفاة

مصر تسجل 123 إصابة جديدة بفيروس كورونا و19 حالة وفاة

مصر تسجل 123 إصابة جديدة بفيروس كورونا و19 حالة وفاة

مصر تسجل 123 إصابة جديدة بفيروس كورونا و19 حالة وفاة

25 اصابة بفيروس كورونا في الأردن

25 اصابة بفيروس كورونا في الأردن

"الصحة": أكملنا 60 يومًا ولم تسجل في المملكة أي إصابة بفيروس كورونا الشرق الأوسط MERS

"الصحة": أكملنا 60 يومًا ولم تسجل في المملكة أي إصابة بفيروس كورونا الشرق الأوسط MERS

شبكة عيون الإخبارية