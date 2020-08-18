أكثر من 11 ألف مستفيد من خدمات عيادات "تطمن" في الباحة

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تُقدم من خلال 9 عيادات موزعة على 4 مراكز و5 مستشفيات

كشفت صحة الباحة أن إجمالي عدد المستفيدين من خدمات عيادات "تطمن" في منطقة الباحة بلغ "11000" مستفيد، وذلك منذ بدء العمل فيها حتى الآن.

وأضافت، أن خدمات عيادة "تطمن" تُقدم من خلال 9 عيادات، موزعة على 4 مراكز و5 مستشفيات في محافظات المنطقة.

تجدر الإشارة إلى أن عيادات "تطمن" مخصّصة لخدمة كل من يشعر بأعراض فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) المتمثلة في ارتفاع درجة الحرارة، وقد يرافقها ضيق في التنفس، أو سعال، وهي متاحة للجميع من مواطنين ومقيمين أو مخالفي نظام الإقامة.عيادات تطمن