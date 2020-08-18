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باحثون يزفون "خبراً ساراً" لمَن تعافوا من "كورونا"

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باحثون يزفون "خبراً ساراً" لمَن تعافوا من "كورونا" باحثون يزفون "خبراً ساراً" لمَن تعافوا من "كورونا"
خلاصة علمية تبدد المخاوف الصحية السابقة

باحثون يزفون

كشف بحث طبي صدر حديثاً، أن الأشخاص الذين أصيبوا بفيروس كورونا المستجد وظهرت عليهم أعراض خفيفة فقط، يتمتعون بمناعة طويلة الأمد، بعد التماثل للشفاء بشكل تام.

وكشف الباحثون أن الأجسام المضادة الموجودة في جسم الشخص المتعافي تستطيع التعرف على الفيروس بعد أشهر من التماثل للشفاء.

وجرى الحديث هنا عن أشهر فقط، لأن الفيروس ظهر في أواخر 2019، أي أقل من عام، ومن المحتمل أن تدوم هذه المناعة وقتاً أطول، حسب "سكاي نيوز عربية".

ومن شأن هذه الخلاصات العلمية أن تبدد مخاوف صحية سابقة، بشأن احتمال إصابة بعض المتعافين مجدداً، بحسب موقع "فوكس نيوز"

وقال الباحث المختص في علم المناعة بجامعة واشنطن، ماريون بيبر، وهو المشرف على إحدى الدراسات، أن من يتعافون من الفيروس يتمتعون بمناعة واقية.

وأكد الباحثون أنهم درسوا تفاعل الجهاز المناعي في جسم الإنسان مع المستجد الذي يسبب مرض "كوفيد 19" فوقفوا على نتائج مشجعة.

ووصفت الباحثة في علم المناعة بجامعة كاليفورنيا، سميثا أير، هذه النتائج بالواعدة، قائلة إنها تدعو إلى التفاؤل بشأن المناعة الجماعية أو ما يعرف بـ"مناعة القطيع".

ويقوم مبدأ "المناعة الجماعية" على ترك الناس يصابون بالفيروس حتى ينقلوه إلى بعضهم بعضاً على نطاق واسع، والهدف هو أن يتماثلوا للشفاء منه ويصبحوا محصنين مناعياً ضد العدوى لأنهم لن يصابوا مرة أخرى.

وبما أن الفيروس يؤثر بشدة في بعض الفئات مثل كبار السن ومَن يعانون الاضطرابات الصحية المزمنة، يحث أصحاب هذه النظرية على حماية الفئات الأكثر عرضة للإصابة.

وتثير مناعة المتعافين جدلاً واسعاً، منذ أشهر، وسط دعوات إلى إفساح المجال بشكل أكبر لمَن أصيبوا وتعافوا لأنهم صاروا في مأمن من الإصابة.

لكن هذه "الطمأنة" لا تحظى بالإجماع في الوسط الطبي، لأن الوباء لا يزال جديداً، بحسب الباحثين، ومن الصعب أن يكون ثمة جزمٌ بشأن المناعة الموجودة لدى المتعافين، وما إذا كانت تدوم طويلاً.فيروس كورونا الجديد

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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