5 أيام تفصلنا عن "سهيل".. المسند يرسم خريطة هطولات الثلاثاء

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قال: رياح قد تثير بعض #الغبار في المناطق المفتوحة في #الشرقية

توقع أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا في جامعة القصيم، مؤسّس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية، الدكتور عبدالله المسند، أن تتشكل السحب اليوم فوق مرتفعات السروات في منطقتي #عسير و#جازان، وقد تهطل منها أمطار متفرقة.

وأضاف، عبر حسابه في "تويتر": لا تزال الرياح الشمالية والشمالية الشرقية نشطة، قد تثير بعض #الغبار في المناطق المفتوحة في #الشرقية.

وأضاف: بقي على دخول موسم #سهيل 5 أيام.

وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، قد توقعت في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم - بمشيئة الله تعالى - سماء غائمة جزئيًا على المرتفعات الجنوبية الغربية مع فرصة لتكوُّن السحب الرعدية الممطرة على مرتفعات جازان وعسير؛ تمتد إلى منطقة الباحة، كما تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على أجزاءٍ من مناطق: تبوك، الجوف، الحدود الشمالية، الشرقية، والرياض؛ تمتد إلى نجران، كذلك تتأثر منطقتا مكة المكرّمة والمدينة المنوّرة ويصل التأثير إلى المناطق الجنوبية الغربية من المملكة.

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