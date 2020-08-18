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"كورونا" يضرب وزير الطاقة الروسي بعد مروره على "المفوض الرئاسي"

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"كورونا" يضرب وزير الطاقة الروسي بعد مروره على "المفوض الرئاسي" "كورونا" يضرب وزير الطاقة الروسي بعد مروره على "المفوض الرئاسي"
عزل عدد من مراسلي المجموعة الصحفية الحكومية ونقلهم إلى موسكو للعلاج

أعلن رئيس الوزراء الروسي ميخائيل ميشوستين، اليوم، إصابة وزير الطاقة ألكسندر نوفاك، بفيروس كورونا، متمنياً له الشفاء السريع.

وقال ميشوستين، اليوم في بلاغوفيشينسك، "إن وزير الطاقة ألكسندر نوفاك، أصيب بعدوى المستجد ويتلقى العلاج اللازم الآن في موسكو".. وتمنى له الشفاء.

في وقت سابق، ذكرت الأنباء، بحسب " اليوم"، أن بعض الصحفيين من المجموعة الصحفية الحكومية، الذين كانوا من المفترض أن يرافقوا ميشوستين في رحلته إلى الشرق الأقصى، أصيبوا بفيروس كورونا.. وفي بتروبافلوفسك كامتشاتسكي، تم عزل عديد من المراسلين ونقلهم إلى موسكو على متن طائرة تابعة لوزارة الطوارئ، تحت إشراف الأطباء.

وفي بلاغوفيشينسك، ثبتت إصابة عديد من العاملين في وسائل الإعلام وتم عزلهم وإرسالهم إلى العاصمة.

وفي 13 أغسطس، أعلن عن إصابة المفوض الرئاسي في الشرق الأقصى يوري تروتنيف بكوفيد-19.

وكان ميشوستين نفسه، قد أصيب بعدوى فيروس كورونا المستجد في الربيع: أعلن إصابته في 30 أبريل، وفي 19 مايو عاد إلى العمل بدوام كامل.فيروس كورونا الجديد

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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