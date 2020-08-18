أخبار عاجلة

"تجارة الحوالات" ملايين الريالات تهرب خارجياً.. جرائم مريبة تهدد المجتمع و"تخرب" الاقتصاد -
بالفيديو: جبل آل معتوب .. طبيعة بكر وعناق الغيم وقصور قائمة لقرون -
الجامعات الأهلية ما زالت نائمة..! -
"إشعار بوجود مصاب".. كيف أنقذ تطبيق "تباعد" موظفات من فيروس "كورونا"؟ -
أطول 5 طرق مستقيمة في العالم .. أشهرها في السعودية تعرَّف عليه -
5 مناطق بمرمى تنبيهات "الأرصاد": أمطار رعدية وأتربة مثارة ورياح نشطة -
مصر تسجل 123 إصابة جديدة بفيروس كورونا و19 حالة وفاة -
"فنون جازان" تستضيف الشاعرين "فقيري" و"رياني" في أمسية شعرية -
كورونا عربيًا.. مليون و165 ألف إصابة..و6 دول بلا إصابات اليوم -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

"برقيتان" من خادم الحرمين وولي العهد لـ"أشرف غني"

Print
"برقيتان" من خادم الحرمين وولي العهد لـ"أشرف غني" "برقيتان" من خادم الحرمين وولي العهد لـ"أشرف غني"
عبّرا عن أطيب التمنيات للشعب الأفغاني بالأمن والاستقرار

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة، للرئيس الدكتور محمد أشرف غني، رئيس جمهورية أفغانستان الإسلامية، بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.

وأعرب الملك المفدى، باسمه واسم شعب وحكومة المملكة العربية ، عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة له، ولحكومة وشعب جمهورية أفغانستان الإسلامية الشقيق بالأمن والاستقرار.

كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية تهنئة، بهذه المناسبة للرئيس الأفغاني.

وعبّر سمو ولي العهد، عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة له؛ راجيًا لحكومة وشعب جمهورية أفغانستان الإسلامية الشقيق الأمن والاستقرار.خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد الأمير محمد بن سلمان

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
أطول 5 طرق مستقيمة في العالم .. أشهرها في السعودية تعرَّف عليه

أطول 5 طرق مستقيمة في العالم .. أشهرها في السعودية تعرَّف عليه

أطول 5 طرق مستقيمة في العالم .. أشهرها في السعودية تعرَّف عليه

أطول 5 طرق مستقيمة في العالم .. أشهرها في السعودية تعرَّف عليه

"الصبان": السعودية قادت "أوبك" لإنقاذ أسعار النفط خلال أزمة كورونا

"الصبان": السعودية قادت "أوبك" لإنقاذ أسعار النفط خلال أزمة كورونا

"الصبان": السعودية قادت "أوبك" لإنقاذ أسعار النفط خلال أزمة كورونا

"الصبان": السعودية قادت "أوبك" لإنقاذ أسعار النفط خلال أزمة كورونا

شبكة عيون الإخبارية