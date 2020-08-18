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الخميس والجمعة.. ميدان ينبع للهجن يستضيف مهرجان المفاريد

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الخميس والجمعة.. ميدان ينبع للهجن يستضيف مهرجان المفاريد الخميس والجمعة.. ميدان ينبع للهجن يستضيف مهرجان المفاريد
بجوائز تقدر بـ ٦٨ ألف ريال موزعة على ٤٠ شوطاً يتنافس فيها ملاك الهجن

الخميس والجمعة.. ميدان ينبع للهجن يستضيف مهرجان المفاريد

يستضيف ميدان ينبع للهجن مهرجان المفاريد يومي الخميس والجمعة المقبلين ضمن ستة ميادين بالمملكة، إضافة إلى ميدان ينبع للهجن.

وقدّم مدير ميدان ينبع للهجن سليم بن سلامة رويشد الجهني، الشكر لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي عهده صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان -حفظهما الله - على ما يقومان به من دعم ورعاية لرياضة الهجن الآباء والأجداد واهتمامهما بكل ما يرتقي بهذه الرياضة العريقة.

وقدّم الجهني، الشكر لوزير الرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي آل سعود، ورئيس الاتحاد السعودي للهجن الأمير فهد بن جلوي بن مساعد، على ما يقومان به من متابعة ودعم وتوجيه لنصل بهذه الرياضة العريقة إلى العالمية.

يقام المهرجان في ستة ميادين في المملكة، إضافة إلى ميدان ينبع للهجن من ضمن سلسلة من المهرجانات التي يدعمها خادم الحرمين الشريفين، وتشرف على تنظيمها وإدارتها وزارة الرياضة، ممثلة بالاتحاد السعودي للهجن، ويحظى سباق المفاريد النسخة الأولى، باهتمام من ملاك الهجن والمحبين لهذه الرياضة العريقة، لكونه أول مهرجان تطبق فيه اللائحة التنظيمية الجديدة للهجن في المملكة لتنقل سباقات الهجن من مرحلة إلى مرحلة أكثر تنظيماً ودعماً وتطوراً تحت إشراف الاتحاد السعودي للهجن لتواكب الرؤية المباركة.

ويأتي دعم سباق المفاريد بميدان ينبع بجوائز تقدر بـ ٦٨ ألف ريال موزعة على ٤٠ شوطاً يتنافس فيها ملاك الهجن، كما يحظى ميدان ينبع بدعم ومتابعة من محافظ ينبع والجهات ذات العلاقة بالمحافظة لتذليل العقبات كافة وتسخير الجهود كافة لضمان نجاح جميع المهرجانات التي تقام بميدان ينبع للهجن.ينبع

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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