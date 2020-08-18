"رأس ابنتي في الفريزر".. جريمة بشعة بمصر: الجاني جزار والضحية زوجته والتفاصيل مرعبة

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البداية خلافات أسرية.. والزوج يبرر فعلته وقانون الأحوال الشخصية يحسم مصير حضانة الطفلين

تعاقبت تطورات الجريمة البشعة التي هزت الشارع المصري خلال الأيام الماضية، بعد قيام جزار بذبح زوجته وتقطيع جثتها إلى أجزاء ووضعها بالمبرد "الديب فريزر" بالمنزل قبل أن تكتشف والدة المجني عليها الفاجعة.

وجاءت اعترافات الزوج القاتل أمام نيابة الهرم بالجيزة، بأن سبب إقدامه على قتل زوجته والتخلص من جثتها؛ هو رفعها دعوى استيلاء على شقة الزوجية بسبب خلافات بينهما.

وفي التفاصيل التي رواها القاتل، قال إنه طلب من زوجته إرسال طفليهما إلى حماته مبررًا ذلك خلال التحقيقات بأنه يريد تنفيذ جريمته بعيدًا عن أعين الأطفال.

ووفقًا لما نقلته صحيفة "اليوم السابع" القاهرية، ذهبت الزوجة الخميس الماضي، بالطفلين إلى والدتها قبل أن تعود إلى شقتها بمنطقة الهرم لتجد الزوج في انتظارها.

وبدأ في تنفيذ جريمته بافتعال مشادة مع الزوجة والاعتداء عليها بالضرب قبل أن يقوم بذبحها وفصل رأسها عن جسدها، ثم قام بتقطيع الجثة إلى أجزاء ووضعها في أكياس للتخلص منها.

وبعد محاولة الأم الوصول إلى ابنتها عبر الهاتف خلال يومين بدأ الشك يساورها فقامت بإبلاغ الشرطة لعلمها بالمشاكل السابقة بينهما.

اضطرت الأم إلى صعود الشقة، وبمعاونة الجيران، كسروا الباب، ولأول وهلة اكتشفت دماء على "الديب فريزر"، وأغشي على الأم، فور أن فتحت باب "الديب فريرز" وشاهدت رأس ابنتها.

وقامت الأم بإبلاغ الشرطة.. وبمواجهة النيابة المتهم بأقوال عائلة المجني عليها، والجيران، وكاميرات المراقبة التي رصدت دخوله وخروجه من العقار محل الجريمة؛ اعترف تفصيلًا بقتل الزوجة عمدًا مع سبق الإصرار والترصد، وقررت حبسه 4 أيام احتياطيًّا على ذمة التحقيقات، والتحفظ على سلاح الجريمة، وإرساله إلى خبراء المعمل الجنائي لمضاهاة الدماء التي عليه بدماء المتهم والمجني عليها.

وبعدما كشفت أجهزة الأمن لغز العثور على جثة ربة المنزل؛ يبقى مصير طفلَيِ المجني عليها والمتهم "آدم وياسين" غامضًا؛ حيث أكد جيران المجني عليها، أن الطفلين اعتادا الإقامة عند جدهما لوالدتهما، قبل ارتكاب الجريمة، وكانوا يقيمون عنده غالبية أيام الأسبوع ما عدا أيام الخميس والجمعة والسبت؛ حيث يعودون للإقامة مع والدتهم في منزلها بالهرم.

ويؤكد قانون الأحوال الشخصية في مصر أن حضانة الأطفال تؤول إلى أم الأم في حالة غياب الأم؛ وهو ما يعني أن حضانة الطفلين تعود إلى والدة المجني عليها، لتقوم برعايتهم.

واستمعت النيابة العامة بجنوب الجيزة لأقوال عدد من شهود العيان حول واقعة قتل جزار لزوجته في منطقة الهرم بالجيزة، ومن بينهم أسرة المجني عليها، الذين أكدوا وجود خلافات كبيرة بين ابنتهم وبين زوجها الجزار المتهم، وأن تلك الخلافات لم تكن تنتهي بينهما، حتى وصلت إلى محكمة الأسرة.

وتابعت أسرة المجني عليها، أن زوج ابنتهم طردها قبل العيد بعدة أشهر من المنزل هي وأبناءها، ولم يسمح له بالعودة إلى المنزل؛ مما دفعها لرفع قضية تمكين من مسكن الزوجية، ونفقة لأبنائها؛ بسبب امتناعه عن سداد نفقاتهم، بعدها تدخّل بعد الأشخاص للحل بين الطرفين والإصلاح بينهما، وسمح الزوج لابنتهم بالعودة للمنزل.