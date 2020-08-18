إعلان شركة المراكز العربية عن النتائج المالية الأولية للفترة المنتهية في 30 يونيو 2020 (ثلاثة أشهر)

★ ★ ★ ★ ★

• انخفض إجمالي الربح بنسبة 24.0% خلال الربع الأول من السنة المالية 2021م، أي ما يعادل 94.1 مليون ريال مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، ويعكس ذلك تأثير انخفاض الإيرادات خلال الربع الحالي.

• بلغت الأرباح التشغيلية قبل تكلفة التمويل والزكاة والاستهلاك والإطفاء 392.6 مليون ريال خلال الربع الأول من السنة المالية 2021م، بانخفاض قدره 11.9% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق. وارتفع هامش الأرباح التشغيلية قبل تكلفة التمويل والزكاة والاستهلاك والإطفاء بواقع 4.7 نقطة مئوية ليبلغ 82.5% خلال نفس الفترة. ويرجع انخفاض الأرباح التشغيلية قبل تكلفة التمويل والزكاة والاستهلاك والإطفاء إلى انخفاض إجمالي الربح خلال الفترة الحالية.

• بلغت الأموال من العمليات 234.4 مليون ريال خلال الربع الأول من السنة المالية 2021م، بانخفاض قدره 21.9% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، ويأتي ذلك نتيجة انخفاض صافي الربح خلال الفترة الحالية. وبلغ هامش الأموال من العمليات 49.3% خلال الربع الأول من السنة المالية 2021م، مقابل 52.4% خلال نفس الفترة من العام السابق.

• بلغ النقد الناتج من الأنشطة التشغيلية 104.9 مليون ريال خلال الربع الأول من السنة المالية 2021م، صعودًا من 83.6 مليون ريال خلال نفس الفترة من السنة الماضية، ويرجع ذلك بصورة رئيسية إلى انخفاض الأرصدة المستحقة من الأطراف ذات العلاقة (المستحقات الإيجارية).

• بلغ النقد المستخدم في الأنشطة الاستثمارية 59.0 مليون ريال خلال الربع الأول من السنة المالية 2021م، وهو انخفاض مقابل 95.8 مليون ريال خلال نفس الفترة من العام السابق. ويرجع ذلك بصورة رئيسية إلى انخفاض قيمة الدفعات المقدمة إلى المقاولين المتعلقة بتكاليف الإنشاءات، بالإضافة إلى انخفاض الإضافات الجديدة للعقارات الاستثمارية.

• بلغت النقدية وما في حكمها 921.0 مليون ريال حتى 30 يونيو 2020م، صعودًا من 376.6 مليون ريال حتى 30 يونيو 2019م، وهو ما يعكس عملية إعادة التمويل الناجحة، بالإضافة إلى قيام الشركة بسحب تسهيلات المرابحة الدوّارة التي حصلت عليها كإجراء احترازي في إدارة المخاطر.

• وفي تعليقه على النتائج المالية والتشغيلية خلال الربع الأول من السنة المالية 2021م، أوضح السيد/ فيصل الجديعي الرئيس التنفيذي لشركة المراكز العربية، إن السنة المالية الحالية 2021 تحمل العديد من التحولات التشغيلية الملحوظة على صعيد شركة المراكز العربية وجميع الشركات في شتى أنحاء العالم. وأعرب الجديعي عن اعتزاز الإدارة بالمرونة التي أظهرتها الشركة في مواجهة التحديات الصعبة التي فرضتها أزمة فيروس كورونا المستجد، مع ثقتها في امتلاك الشركة الموارد اللازمة والاستراتيجيات السليمة الداعمة لقدرة الشركة على تجاوز التحديات المستمرة.

ولفت الجديعي إلى مبادرة الشركة بتزويد المستأجرين بحزم تسهيلات ودعم قوية، بالتزامن مع قيامها بالتفاوض للحصول على تخفيضات مماثلة مع مالكي الأراضي المقامة عليها بعض مراكز الشركة التجارية. وجدد الجديعي التزام الشركة بوضع صحة وسلامة العاملين وملايين الزوار والمرتادين على رأس أولوياتها في ظل استمرار تداعيات الأزمة الراهنة. كما ستعمل الإدارة على دراسة تقديم دعم إضافي للمستأجرين بحسب مدى تأثر كل حالة على حدة من تداعيات هذه الأزمة، بالتزامن مع مواصلة التفاوض مع مالكي الأراضي المقامة عليها بعض مراكز الشركة التجارية للحصول على المزيد من التخفيضات الإيجارية.

• تأثير تداعيات انتشار فيروس (كوفيد – 19): تأثر الأداء المالي لشركة المراكز العربية بتداعيات أزمة انتشار فيروس كورونا المستجد. فقد التزمت مراكز الشركة التجارية البالغة 21 مركزًا خلال الفترة ما بين 16 مارس و21 يونيو 2020م بسلسلة من قرارات الإغلاق الجزئي والمؤقت الصادرة عن حكومة المملكة ضمن جهودها السديدة لاحتواء انتشار هذا الفيروس، والتي شملت أيضًا فرض حظر التجول وتقييد التنقل بشكل مكثف في شتى أنحاء المملكة.

وتواصل إدارة الشركة الوفاء بمسئولياتها تجاه المستأجرين الذين تأثرت أنشطتهم بتداعيات هذه الأزمة، من خلال التوصل لتزويدهم بحزم تسهيلات ودعم تحقق المنفعة للطرفين على حد سواء، وهو ما تعكسه التخفيضات الإضافية التي منحتها الشركة خلال الربع الأخير من السنة المالية 2020م. كما نجحت الشركة في التفاوض لإبرام اتفاقيات تهدف إلى تحسين مصروفات الإيجار مع مالكي الأراضي المقام عليها بعض المراكز التابعة. وبالتزامن مع ذلك، قامت الشركة بتطبيق مجموعة من الإجراءات الوقائية الرامية إلى حماية صحة وسلامة جمع الزوار والعاملين، طبقًا لأحدث التوجيهات الإرشادية الصادرة عن وزارة الصحة السعودية ومنظمة الصحة العالمية.

وتعكف الإدارة على متابعة ودراسة حجم التأثيرات المحتملة لتداعيات أزمة انتشار فيروس كورونا المستجد على أعمال الشركة بصفة مستمرة، حيث لا تزال الرؤية غير واضحة حول مدى وأبعاد تلك التأثيرات، علمًا بأن الإدارة تلتزم بالإعلان عن أي تطورات متعلقة بحجم تلك التأثيرات بمجرد الانتهاء من دراستها بشكل دقيق. والجدير بالذكر أن الشركة قامت بمنح جميع المستأجرين تنازلًا عن الإيجارات التعاقدية ورسوم الخدمات لمدة ستة أسابيع (45 يومًا) بدءًا من تاريخ 16 مارس 2020م، بالإضافة لقيامها بدعم الأنشطة شديدة التأثر بالأزمة الراهنة مثل الأنشطة الترفيهية والمحلات التجارية التي تم إغلاقها بشكل إلزامي بموجب التوجيهات الحكومية. كما قامت الشركة بتمديد منح تلك التخفيضات الإضافية بهدف دعم المستأجرين في مواجهة الأثر السلبي لتداعيات هذه الأزمة. والجدير بالذكر أيضاً أنه من المتوقع أن يبلغ إجمالي التخفيضات المقدمة للمستأجرين نتيجة أزمة (كوفيد -19) 320 مليون ريال، والتي سيتم تسجيلها على مدار مدة العقود الإيجارية، علمًا بأنه تم تسجيل 81.0 مليون ريال خلال الربع الأخير من السنة المالية 2020م، بالإضافة إلى تسجيل 63.2 مليون ريال خلال الربع الأول من السنة المالية 2021م. وفي إطار استمرار عودة الأوضاع إلى طبيعتها مرة أخرى، تتوقع الإدارة أن تساهم محفظة الشركة من المراكز التجارية الفاخرة المنتشرة بأفضل المواقع الاستراتيجية بالمملكة في ترسيخ مكانتها الرائدة كأكبر مالك ومطور ومشغل للمراكز التجارية التي تلائم مختلف أنماط الحياة العصرية بالمملكة العربية السعودية.