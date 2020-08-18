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سعد الحريري يغادر إلى لاهاي لحضور النطق بالحكم في اغتيال والده

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سعد الحريري يغادر إلى لاهاي لحضور النطق بالحكم في اغتيال والده سعد الحريري يغادر إلى لاهاي لحضور النطق بالحكم في اغتيال والده

جي بي سي نيوز:- غادر رئيس الوزراء اللبناني السابق سعد الحريري بيروت، متوجها إلى لاهاي، الإثنين، لحضور جلسة النطق بالحكم في قضية اغتيال والده رفيق الحريري عام 2005.
ووفق وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية، “غادر سعد الحريري بيروت متوجها الى لاهاي، للمشاركة في جلسة المحكمة الخاصة بلبنان المقرر أن تنطق حكمها غدا الثلاثاء في جريمة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري ورفاقه” ، وفق "الاناضول" .
ومن المقرر أن يصدر الحريري بعد النطق بالحكم، بيانا يتناول فيه الحكم المرتقب، حسب المصدر ذاته.
وفي 14 فبراير/شباط 2005، اغتيل رئيس الوزراء اللبناني آنذاك رفيق الحريري، عبر تفجير موكبه بالعاصمة بيروت.
وكان مقررا صدور الحكم في 7 أغسطس/آب الجاري، لكن انفجار مرفأ بيروت وإعلان لبنان الحداد لمدة ثلاثة أيام، أدى إلى تأجيل النطق بالحكم غيابيا بحق أربعة متهمين تقول إنهم ينتمون لجماعة “حزب الله” اللبنانية (شيعية).
والمحكمة الخاصة بلبنان هي محكمة جنائية ذات طابع دولي، مقرها مدينة لاهاي في هولندا، وقد اقتُرحت وأُقرت من مجلس الأمن الدولي عام 2009، للتحقيق ومحاكمة قتلة الحريري.
ويترقب اللبنانيون الحكم في اغتيال الحريري، وسط مزيد من الألم والحزن، جراء انفجار مرفأ العاصمة بيروت، في 4 أغسطس/ آب الجاري، ما خلف 178 قتيلا وأكثر من ستة آلاف جريحا وعشرات المفقودين، بجانب دمار مادي هائل بخسائر تتجاوز 15 مليار دولار، وفقا لتقديرات رسمية غير نهائية.

جي بي سي نيوز

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