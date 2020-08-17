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تقوية خطوط الكهرباء مطلب أهالي شرق عسير

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تقوية خطوط الكهرباء مطلب أهالي شرق عسير تقوية خطوط الكهرباء مطلب أهالي شرق عسير

23:00 الاثنين 17 أغسطس 2020

جانب من سيول وأمطار الحرجة أمس (تصوير: سلمان آل مقرح)

واصلت الأمطار هطولها على منطقة عسير وبعض من محافظاتها وتسببت تلك الأمطار في انقطاعات الكهرباء عن بعض القرى والهجر بالمنطقة في ظل المطالبة بتقوية الخطوط الرئيسية للكهرباء، خصوصا في المحافظات الواقعة شرق المنطقة مثل الحرجة وسراه عبيدة وظهران الجنوب وطريب والأمواه. ورفعت الأمطار مياه السدود والآبار، وجذبت تلك الأمطار العائلات للخروج للتنزه بالحدائق والمتنزهات والغابات والاستمتاع بالأجواء الجميلة وتنقلها الأهالي عبر وسائل التواصل الاجتماعي. وسط تحذيرات للمتنزهين والمصطافين للتنزه بحذر من الجهات ذات العلاقة. وقال الناطق الإعلامي لمديرية الدفاع المدني بعسير النقيب محمد بن عبده السيد، أمس، إن الأمطار التي هطلت شملت مدينة أبها وسراة عبيدة والحرجة وخميس مشيط وأحد رفيدة، وكانت الأمطار ما بين خفيفة إلى متوسطة إلى غزيرة، وشهدت مرتفعات المنطقة الضباب الذي شكل لوحات جميلة في سماء عسير. وحذر الدفاع المدني المتنزهين والأهالي والمقيمين من القرب من بطون الأودية خصوصا مع الأمطار واتباع تعليمات وإرشادات الدفاع المدني وتوخي الحذر في مثل هذه الظروف مع أهمية متابعة وسائل السلامة وحسابات الدفاع المدني على منصات التواصل الاجتماعي واتباع التنهبيات الجوية التي تصدر من هيئة الأرصاد وحماية البيئة، مشيرا إلى أن الدفاع المدني يعمل على متابعة التغيرات المناخية ورفع الجاهزية لمواجهة أي حالة طارئة بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية.

الوطن السعودية

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