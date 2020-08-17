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وزير الشؤون الإسلامية: ولي العهد صادق وشجاع ويعمل بوتيرة متسارعة لبناء وطن الرفاهية

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وزير الشؤون الإسلامية: ولي العهد صادق وشجاع ويعمل بوتيرة متسارعة لبناء وطن الرفاهية وزير الشؤون الإسلامية: ولي العهد صادق وشجاع ويعمل بوتيرة متسارعة لبناء وطن الرفاهية
قال: الأعداء والخونة تحزبوا للنيل منه فباؤوا بالفشل والخسران

وزير الشؤون الإسلامية: ولي العهد صادق وشجاع ويعمل بوتيرة متسارعة لبناء وطن الرفاهية

وصف وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، صاحب السمو الملكي ولي العهد، الأمير محمد بن سلمان، بالصادق والشجاع والقامة. مضيفًا: "إن سموه يقود لفجر جديد نحو العالمية، وإن الأعداء والخونة صُدموا وتبددت أحلامهم بعدما تكالبوا عليه".

جاء ذلك في تغريدة عبر حسابه بـ"تويتر"، قال فيها: "إن ولي العهد الأمير الصادق الشجاع ‫محمد بن سلمان هامة وقامة عالمية، وفجر جديد، بزغ في سماء السعودية، يعمل بوتيرة متسارعة لبناء الوطن والرفاهية المستقبلية للمواطن".

وأضاف: "تكالب عليه الأعداء والخونة بعد أن صُدموا وتبددت أحلامهم الشيطانية لتدمير السعودية؛ فتحزبوا للنيل منه فباؤوا بالفشل والخسران".

وتتزامن تغريدة الوزير "آل الشيخ" مع الهجمات الفاشلة على ولي العهد من قِبل الجماعات المتطرفة المدعومة من دول معادية للمملكة؛ وذلك للنيل من سموه نظير جهوده في التصدي للإرهاب والتطرف والفساد.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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