أخبار عاجلة

"تجارة الحوالات" ملايين الريالات تهرب خارجياً.. جرائم مريبة تهدد المجتمع و"تخرب" الاقتصاد -
بالفيديو: جبل آل معتوب .. طبيعة بكر وعناق الغيم وقصور قائمة لقرون -
الجامعات الأهلية ما زالت نائمة..! -
"إشعار بوجود مصاب".. كيف أنقذ تطبيق "تباعد" موظفات من فيروس "كورونا"؟ -
أطول 5 طرق مستقيمة في العالم .. أشهرها في السعودية تعرَّف عليه -
5 مناطق بمرمى تنبيهات "الأرصاد": أمطار رعدية وأتربة مثارة ورياح نشطة -
مصر تسجل 123 إصابة جديدة بفيروس كورونا و19 حالة وفاة -
"فنون جازان" تستضيف الشاعرين "فقيري" و"رياني" في أمسية شعرية -
"تجارة الحوالات" ملايين الريالات تهرب خارجياً.. جرائم مريبة تهدد المجتمع و"تخرب" الاقتصاد -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

شاهد.. النقوش الثمودية والنصوص المسمارية بتيماء تكشف وصول حضارة بابل للمنطقة

Print
تتحدث عن ملك بابل "نابونيد"

شاهد.. النقوش الثمودية والنصوص المسمارية بتيماء تكشف وصول حضارة بابل للمنطقة

تصوير: يحيى المازن

استعرض المهتم بالآثار، عقلا الربيعة، بعض النقوش الثمودية التي تتكلم عن ملك بابل (نابونيد)، مبينًا أن حضارة بابل قد وصلت إلى ملتقى الحضارات (تيماء).

وفسر "الربيعة" أحد النصوص المسمارية، التي تعود إلى عهد الملك البابلي نابونيد (555 - 539 ق.م) في موقع أثري بمحافظة تيماء، التي احتلها واستقر بها لمدة عشر سنوات.

ويضيف الربيعة بأن ملك بابل وملك دومة الجندل نقشا اسمَيْهما بوضوح، وهو ما يعتبر أهم ما جاء في هذه النقوش. وتُرجم النص المنقوش كما يأتي: "يا عتر سما وصلم استمعا لبسرٰن بن مورن ملك دمت. أنا بسرٰن عبد نبونئد ملك بابل (نظرت هـغنم بـمئتن فرسن ومئتن ركب إبل)"، ‏أي "حرست الغنائم بمائتي فارس ومائتي راكب إبل".


وأوضح "الربيعة" أن هناك العديد من النقوش التي تؤكد وجود ملك بابل بتيماء، منها نقش في منطقة المشمرخة بأن سادن ملك بابل وُجد في هذا المكان.

وأشار إلى أن هناك نقشًا آخر يذكر فيه "أنا مردان، صديق ملك بابل، أتيت مع رب سرس كي يرعى بالفلاة، يتلو ويتتبع بادية لعق".

وأكد "الربيعة" أن هذه المنطقة غنية بالنقوش التي تتكلم عن ملك بابل، وتكشف أسرارًا عن هذه الحضارة.

شاهد.. النقوش الثمودية والنصوص المسمارية بتيماء تكشف وصول حضارة بابل للمنطقة

شاهد.. النقوش الثمودية والنصوص المسمارية بتيماء تكشف وصول حضارة بابل للمنطقة

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
"تجارة الحوالات" ملايين الريالات تهرب خارجياً.. جرائم مريبة تهدد المجتمع و"تخرب" الاقتصاد

"تجارة الحوالات" ملايين الريالات تهرب خارجياً.. جرائم مريبة تهدد المجتمع و"تخرب" الاقتصاد

بالفيديو: جبل آل معتوب .. طبيعة بكر وعناق الغيم وقصور قائمة لقرون

بالفيديو: جبل آل معتوب .. طبيعة بكر وعناق الغيم وقصور قائمة لقرون

الجامعات الأهلية ما زالت نائمة..!

الجامعات الأهلية ما زالت نائمة..!

"إشعار بوجود مصاب".. كيف أنقذ تطبيق "تباعد" موظفات من فيروس "كورونا"؟

"إشعار بوجود مصاب".. كيف أنقذ تطبيق "تباعد" موظفات من فيروس "كورونا"؟

شبكة عيون الإخبارية