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"بايدن" يستعين بمغنية راب لتشجيع الناخبين على التصويت له

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"بايدن" يستعين بمغنية راب لتشجيع الناخبين على التصويت له "بايدن" يستعين بمغنية راب لتشجيع الناخبين على التصويت له
يبلغ عدد متابعي "كاردي بي" على انتسجرام 73 مليوناً

خص المرشح الديمقراطي لانتخابات الرئاسة الأمريكية جو بايدن مغنية الراب كاردي بي بمقابلة، دعاها خلالها لتشجيع معجبيها على التصويت لضمان عدم فوز دونالد بولاية ثانية، في دليل على أن صوت الشباب مهم للديمقراطيين في الاقتراع الرئاسي في نوفمبر (تشرين الثاني).

وأثناء الحديث الذي جرى عبر تطبيق زوم ونشرته مجلة "إيل" اليوم الاثنين قبل افتتاح المؤتمر الديمقراطي الافتراضي، الذي يشكل انطلاقة رسمية لحملته الانتخابية، سأل نائب الرئيس السابق (77 عاما) مغنية الراب النيويوركية (27 عاما) عما يريده الشباب، وفقاً لـ"فرانس 24".

واستغلت "كاردي بي" التي كانت تدعم الاشتراكي بيرني ساندرز في الانتخابات التمهيدية، هذه الفرصة لتدعو إلى أن تكون الجامعات مجانية مع تأمين ضمان اجتماعي للجميع والمساواة للسود الأميركيين.

وطلب "بايدن" منها دعوة معجبيها - حوالى 73 مليون شخص يتابعون كاردي بي على انستجرام - للتصويت في الانتخابات الرئاسية في الثالث من نوفمبر (تشرين الثاني).

وردت "كاردي بي" بدعوة متابعيها إلى صناديق الاقتراع.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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